El senador con licencia Ricardo Monreal afirmó que no tiene Plan B y aunque no sea elegido candidato presidencial de Morena, se mantendrá en el partido.

En su tercer día de giras por el país, visitó Puebla, en dónde dijo que respetará el resultado de las encuestas y el acuerdo firmado en el Consejo Nacional de Morena.

"No estoy buscando Plan B. De no ser favorecido en la encuesta, voy a honrar mi palabra, voy a mantenerme en Morena, no voy a salir de Morena", comentó en conferencia de prensa.

También afirmó que no buscará participar en la elección presidencial del 2024, con otro partido, en caso de que no sea favorecido por las encuestas.

"No tengo ninguna intención de participar con ningún otro partido", apuntó el legislador guinda.

Dijo que aunque no obtuviera un cargo dentro de la administración morenita, seguirá en el partido, e incluso podría regresar a la UNAM como catedrático.

"Estaré en cualquier posición que ayude. Aún si no hay espacio, me mantendré en Morena. Podría regresar catedrático en la UNAM", abundó.

Finalmente, detalló el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional que firmaron los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Expuso que el primer lugar será quien participe en la elección presidencial.

El segundo y tercer lugar optarían por ser líderes en la Cámara de Diputados y de Senadores, o ser secretarios de Estado o integrantes del Gabinete.

Y el cuarto, quinto y sexto lugar podrían incorporarse en las listas plurinominales de sus partidos.







maot