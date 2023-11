Este miércoles circuló en redes sociales información sobre la supuesta hospitalización del excanciller Marcelo Ebrard, quien aclaró que se encuentra bien de salud.

Tras los rumores, Ebrard publicó un video en su cuenta de X para explicar que se encuentra bien de salud y trabajando en su oficina.

"De regreso aquí a mis actividades habituales en el camino de México, me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy aquí en mi oficina", expresó.

"Saludos cordiales, por fortuna gozamos de cabal salud", dijo en su mensaje en redes.

Saludos cordiales , por fortuna gozamos de cabal salud . pic.twitter.com/9yRu3fNT0E — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 8, 2023

