Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, convocó a las y los ciudadanos a votar el próximo 2 de junio “para derrotar la muerte, la mentira y el miedo”.

“Mexicanas y mexicanos, ¡vamos a votar para llegar juntos a la victoria! Vamos a votar para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza. Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo”, declaró la aspirante

Al participar como oradora principal durante la congregación de la Marea Rosa en el Zócalo capitalino, advirtió que lo que está en juego este 2 de junio es decidir si México vive los próximos años entre el odio o en la libertad. “En estas elecciones no sólo nos jugamos la Presidencia y el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad”, expresó.

Entre gritos de “¡libertad, libertad, libertad!” por parte de los asistentes, la candidata a la Presidencia advirtió a “quienes se sienten invencibles” que el pueblo mexicano siempre ha elegido ser libre.

“Que escuchen dentro de Palacio Nacional: México siempre será libre, México siempre será libre”.

Frente a un Zócalo semilleno, pues una cuarta parte de la plancha no pudo usarse porque integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron mantener su plantón, Gálvez Ruiz cuestionó: “¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad?”.

Foto: Berenice Fregoso El Universal

Dijo que a lo largo de estos meses ha recorrido el país y ha sentido el dolor y la desesperanza de la gente, desde médicos y enfermeras, campesinos, migrantes y personas indígenas, hasta policías, marinos e integrantes del Ejército.

Entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”, la ingeniera, junto a Santiago Taboada, candidato a jefe de Gobierno, firmaron el Manifiesto Ciudadano para una Nueva República, en el que se comprometieron a luchar por la justicia, la libertad y la unidad del país.

En la Plaza de la Constitución, donde simpatizantes y militantes ondeaban sus banderas, la aspirante reconoció a periodistas, activistas, artistas y científicos, quienes durante este sexenio han sido perseguidos y amenazados injustamente.

“Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón porque son valientes”.

La aspirante insistió en que ganará para abrir la puerta de Palacio Nacional a todos los ciudadanos y llamó a las y los asistentes a ser los mexicanos que el país merece.

“Podremos decir que los mexicanos de 2024 derrotamos al autoritarismo y protegimos nuestra democracia... vamos a ganar para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; vamos a ganar, no para insultar, para unir, no para dividir (...) vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso, para tener un país donde nadie se quede atrás”, sentenció.

En el acto, Ana Lucía Medina, representante de la sociedad civil, celebró la firma del manifiesto ciudadano y convocó a que cada mexicana y mexicano convenza a cinco más para salir a las urnas el 2 de junio. “Nos toca la batalla definitiva, la batalla final, el 2 de junio se define todo, tenemos que salir masivamente a votar (…) cada uno de nosotros tiene que llevar a cinco personas (…) todos a votar”.

Resaltó que el país está en peligro, ya que no se respeta la ley.

“La República está en peligro por un partido que no respeta la ley ni a los ciudadanos, y de destruir a las instituciones. La República está en peligro por el crecimiento impune del crimen organizado.

“Es mucho lo que está en juego, no podemos ni regalar, ni desperdiciar el voto, debemos sumar nuestra lucha a quien defiende los ideales de la República”, declaró.

Dijo que se requiere unidad y esperanza, y cuestionó: “Xóchitl, ¿te comprometes con nosotros a defender esta visión? Santiago, ¿te comprometes a construir una ciudad con estos ideales?”.

Finalmente, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, recordó que la Marea Rosa salió en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que exigió: “Ahora le toca a ellos defender la legalidad. ¡Señora Taddei, la ley sí, es la ley”.

Asimismo, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de violar la ley en estas elecciones, pero aseguró que ni con la guerra sucia le ganarán a la Marea Rosa, pues “hemos derrotado el plan A, B y vamos a derrotar el plan C de Morena”.