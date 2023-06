Ante el anuncio de la senadora Lilly Téllez sobre su decisión de bajarse de la contienda por la candidatura presidencial de la coalición Va Por México, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la experiodista al fin entendió “que no la quieren” en la oposición.

Durante su conferencia de prensa en Ciudad del Carmen, Campeche, el petista señaló que esta es una consecuencia de su traición al movimiento guinda, al cual llegó “en hombros del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“El cabeza hueca de Fox dijo que ya tenía a sus dos mesías: la señora María del Carmen Téllez, senadora de la República y el diputado Santiago Creel y bueno pues la senadora ya dijo que no va, que no la quieren, que solo la usaron, que solo fue su utilización después de que traicionara a nuestro movimiento porque hay que recordar que llegó en hombros del compañero presidente López Obrador”.

Lilly Téllez se baja de contienda presidencial

Através de un video difundido en redes sociales, la senadora panista Lilly Téllez se bajó de la contienda al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

"He decidido que no participaré en este proceso", dijo la senadora en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Dijo que el método planteado no garantiza la equidad, explico que solo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.

Esta mañana durante su conferencia de prensa "La Mañanera", el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó lo sucedido con la senadora. Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”, dijo AMLO.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

