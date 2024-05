La candidata del PAN-PRI-PRD a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció las prácticas intimidatorias por parte del gobierno de Morena para influir en el proceso electoral.

“Estas acciones tienen la intención de alterar y manipular el curso de la contienda en nuestra demarcación porque saben que vamos muy arriba hasta en sus encuestas y que vamos a ganar”, enfatizó.

La candidata recordó que se ha denunciado la participación indebida de funcionarios públicos del gobierno federal y capitalino en la contienda sin que las autoridades avancen en las investigaciones, “peso sí, a nosotros, la Contraloría y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FEPADE) nos hostiga todos los días”, señaló.

Lía Limón reiteró que se han presentado denuncias por el retiro sistemático de propaganda electoral, así como la intimidación a beneficiarios de programas sociales por la misma fiscalía, “a quienes han citado a declarar con el propósito de amedrentarlas, inventando que usamos los programas sociales, cuando los que lo usan son ellos.”

A través de sus redes sociales la candidata recordó que los gobiernos de Morena llevan ya más de un año persiguiéndonos. “¡Ya basta! Exigimos condiciones de equidad en la contienda electoral, que dejen de hacer uso faccioso de las instancias encargadas de vigilar y procurar justicia y que respeten la ley, y sobre todo la voluntad de los ciudadanos”.

Lía Limón denunció que ahora Morena está utilizando al Órgano Interno de Control para buscar amedrentar a servidores públicos con acusaciones falsas.

“Sepan que no nos vamos a dejar. Dejen a los ciudadanos elegir libremente y respeten la democracia. No intenten ganar a la mala lo que no ganan en las urnas, Están muy desesperados porque saben que ya se van”, agregó.

¡YA BASTA! El gobierno de Morena lleva más de un año persiguiéndonos, queriéndonos “intimidar”; estas acciones tienen la intención de alterar y manipular el curso de la contienda electoral de Álvaro Obregón, porque saben que #YaSeVan y que vamos arriba en todas las encuestas y en… pic.twitter.com/foq9zAEydH — Lía Limón (@lialimon) May 3, 2024









