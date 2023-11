Lía Limón, aspirante del frente opositor a la Jefatura de Gobierno, aplaudió el método que eligieron las dirigencias del PAN, PRI y PRD para seleccionar al candidato o candidata, pues se abrió a la ciudadanía y con él se asegura piso parejo para todas y todos.

Asimismo, indicó que no le preocupa que uno de los requisitos sea que quien se inscriba para la Jefatura de Gobierno no podrán solicitar su registro de manera simultánea para alguna otra candidatura de la Ciudad de México, pues, afirmó, su mira está puesta en ser candidata y la próxima Jefa de Gobierno, y no en la reelección para Álvaro Obregón.

“Está bien, no tengo problema, yo estoy clarísima en que voy a buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, voy a buscar la candidatura, voy a ser la candidata y voy a ser la próxima Jefa de Gobierno”, comentó a EL UNIVERSAL.

Agradeció a la dirigencia nacional y local de su partido, encabezada por Marko Cortés y Andrés Atayde, respectivamente, y al líder de los diputados panistas en San Lázaro, Jorge Romero, por esta apertura en el método, lo que es una muestra, dijo, del espíritu democrático del Partido Acción Nacional “y tiene todo mi reconocimiento”.

“Me parece bien (el método), se harán foros, habrá encuesta. Yo siempre dije que me apegaría al método que definieran, pero me parece que está bien la idea de los foros, la idea de que haya encuesta, me parece una buena decisión y tienen todo mi reconocimiento por esa apertura democrática, porque se abrieron y muestra, no sólo la voluntad de cuidar la unidad en la alianza, sino que además muestra el espíritu democrático”, subrayó.

Aplaudió el llamado del INE a que haya cinco candidatas mujeres en las próximas elecciones, pues esto abre la puerta a que haya más gobernadoras en el país. “Yo estoy absolutamente a favor de que haya más mujeres y es tiempo de mujeres, por supuesto”.

Detalló que ya comenzó con sus recorridos por las 16 alcaldías y que lo continuará haciendo durante los próximos días.









