Pese al litigio que ha mantenido Marcelo Ebrard contra el proceso interno de Morena, la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrán extendida la mano siempre para el excanciller.

"Siempre, en este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre", comentó durante el Foro de Expansión Summit 2023.

Al concluir el evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el conflicto que mantiene Ebrard va a afectar el movimiento de la Cuarta Transformación y la aprobación del presupuesto ante el bloque de diputados, y respondió: "No lo va a afectar".

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la queja interpuesta por Marcelo Ebrard ante la Comisión de Honestidad y Justicia se encuentra en los tiempos para atenderse y descartó que haya alguna irregularidad.

"Se va a resolver a sus tiempos. Se recorrió al Tribunal (Electoral), el Tribunal le pidió información a la Comisión y la va a entregar, y estamos en tiempo y no tiene ningún tipo de afectación", añadió que también se resuelven quejas contra el excanciller y reiteró que todos los aspirantes a la Coordinación Nacional estuvieron de acuerdo en respetar los resultados.

Sobre el llamado de Ricardo Monreal, coordinador Territorial y Enlace, de que ya se resuelve la queja del proceso interno, Sheinbaum no coincidió en el llamado pues reiteró que la Comisión de Honestidad y Justicia tiene sus tiempos, "no es algo particular, tiene tiempos en los estatutos".

Sobre las declaraciones de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, confirmó que García Harfuch formó parte de la junta de autoridades que construyó la 'verdad histórica', Sheinbaum descartó que sea fuego amigo, y que ya fue aclarado por el aspirante a la Jefatura de Gobierno y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es parte del proceso que estamos viviendo, y quién va a decidir es finalmente la encuesta, y es parte del proceso que nosotros llevamos", mencionó.

Agregó: "No tenemos favorito, no hay una personas u otra, sino sencillamente se abre el espacio para que todos y todas puedan participar".

Sheinbaum plantea digitalización de trámites a nivel federal para mayor recaudación

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, planteó la posibilidad de digitalizar trámites en municipios, estados y a nivel nacional para una mayor recaudación de ingresos.

En ese sentido, la exjefa de gobierno descartó que deban de aumentarse los impuestos, y que sólo se haga en términos reales de la inflación, o involucrarse en la autonomía del Banco de México, pues consideró que hay oportunidades para el pago de impuestos.

Durante el foro Expansión Summit 2023, Sheinbaum Pardo recordó que cuando era mandataria capitalina desde la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) pasarán de 2 mil 500 trámites presenciales a 500 trámites digitales lo que les permitió tener un mayor ingreso a la tesorería.

Detalló que en la apertura de restaurantes o desarrollos inmobiliarios pasaron de 37 trámites a 10 y que solamente se tiene que hacer cada 5 años en el caso de restaurantes.

Por lo anterior, la virtual candidata presidencial mencionó que la digitalización de trámites se podría hacer a nivel nacional, incluso para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Creo yo que evidentemente es una enorme oportunidad y en la medida de lo posible incorporar municipios, espacios y a nivel federal", expuso.

Además, Claudia Sheinbaum aseguró que la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno implicó un cambio de modelo económico en México, el cual se caracterizó por la disciplina fiscal e inversión en programas sociales, pero ahora es un momento de construir un segundo piso el cual implicará lograr desarrollo con bienestar.

"Si garantizamos que siga este modelo y, al mismo tiempo la inversión que está llegando a nuestro país, vamos a tener un momento histórico para México en donde esta transformación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador puede llegar a un segundo nivel que no solamente representa inversión extranjera directa, incremento en el Producto Interno Bruto sino sobre todo bienestar para las mayorías de nuestro país, es decir desarrollo con bienestar; entonces, por eso hablamos del segundo piso de la transformación”.

SEGURIDAD CON INVESTIGACIÓN. La aspirante presidencia comentó que en la Ciudad de México se atendió la seguridad con cuatro ejes, el principal fue atender las causas y la investigación, por lo que propuso que la Guardia Nacional tenga la facultad de investigación así como la coordinación con las Fiscalía General de la República y las estatales.

Recordó que en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México logró disminuciones de 50% de delitos de alto impacto, 50% en homicidios dolosos y feminicidios en 37%.

























