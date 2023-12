Tras evidenciarse las divisiones en el interior del Tribunal Electoral, este jueves podría definirse si el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón continúa con la presidencia.

Pese a que la sesión de la Sala Superior estaba programada a mediodía, como cada miércoles, se difirió unas horas y finalmente se acordó realizarla este 7 de diciembre.

Las magistraturas se reunieron previamente a la sesión, pero al no existir un consenso sobre los temas a discutir en el pleno se atrasó un día más.

En la reunión, que se llevó a cabo a puerta cerrada, estuvieron presentes las cinco magistraturas: Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto.

El pasado lunes, el magistrado presidente encabezó el informe anual del Tribunal Electoral ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, sorprendió la ausencia de tres de sus pares en este evento institucional: De la Mata Pizaña, Fuentes Barrera y Soto Fregoso, mientras que la única en asistir fue Otálora Malassis.

Los tres magistrados se reunieron para desayunar previamente al informe en la Corte y la foto fue compartida por el magistrado Felipe de la Mata en su cuenta de X.

Ante este desaire, la división en la Sala Superior se hizo evidente y comenzaron los rumores de una posible salida de Rodríguez Mondragón de la presidencia.

El magistrado presidente convocó a una reunión el martes para tratar de abrir un diálogo entre sus pares, pero sólo recibió respuesta de la magistrada Janine Otálora.

Reyes Rodríguez ha sostenido que no va a renunciar a la presidencia porque no hay una causa que lo justifique, por lo que mantiene su convicción de terminar el periodo por el que fue elegido, hasta octubre de 2024.

“Yo estoy abierto al diálogo, a conocer la razón detrás de las inconformidades; sé de algunas, pero tengo una responsabilidad con la institución, con el país, con la democracia, y no pienso renunciar si no hay ninguna causa justificada, y no la hay”, afirmó.

También rechazó cualquier acusación de extorsión, “y además tendrían que probarlo y no van a poder probar nada porque es falso”.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que los rumores no son nuevos, sino que iniciaron en agosto pasado, pero reiteró la necesidad de que el TEPJF esté a la altura de sus responsabilidades.

En los últimos cinco años han pasado cuatro presidencias en el Tribunal Electoral sin concluir sus periodos y en medio de presiones para renunciar al cargo.

La magistrada Janine Otálora renunció a la presidencia en 2019, según dijo, para facilitar la transición de una nueva etapa institucional tras una serie de conflictos por la resolución de la gubernatura de Puebla.

“Asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo”, expresó.

Después, Felipe Fuentes fue nombrado por unanimidad como presidente interino y más adelante se nombró a José Luis Vargas.

El actual presidente del Tribunal Electoral llegó en medio de una crisis institucional, donde una mayoría de cinco se pronunció por la destitución de José Luis Vargas.

Sus pares lo señalaron por diferir las sesiones de manera unilateral e, incluso, pedir conocer sus votos antes de las sesiones, por lo que advirtieron que no había condiciones para continuar con esta presidencia.