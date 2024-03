Aguascalientes.— El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que varios candidatos de la alianza PAN, PRI, PRD han sido amenazados en varios estados, por lo que exigió al gobierno federal tomar medidas para blindar el proceso.

Expuso que el alcalde con licencia de Pihuamo, Jalisco, Humberto Amezcua, asesinado el jueves pasado y quien iba por la reelección, abanderado por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, había sido amenazado y el gobierno del estado no le dio protección.

“Expresamos nuestro repudio y nuestra exigencia al gobierno de Jalisco, porque el candidato ejecutado ya había mencionado que tenía amenazas y el gobierno del estado no tomó las medidas de protección y de seguridad”, dijo Marko Cortés, al agregar que este crimen no es el único caso de violencia, sino que les han venido amedrentando a sus candidatos, y algunos han decidido no participar porque está en riesgo su vida y la de sus familias.

Esa situación de violencia no sólo ha ocurrido en Jalisco, sino también en Michoacán, en donde “ya nos mataron a tres candidatos a presidentes municipales”, expuso el líder del blanquiazul.

“Esto ha ocurrido en Chiapas, esto ha ocurrido en Tamaulipas, esto ha ocurrido en Sinaloa, esto ha ocurrido en Zacatecas, esto ha ocurrido en muchas partes del país, y por eso nosotros le exigimos al gobierno federal que tomaran medidas para blindar el proceso y no se convierta como el de la vez anterior, en el más violento de la historia”, sostuvo.

Marko Cortés señaló que está claro que los criminales se sienten muy contentos con los abrazos del gobierno morenista.

Aseguró que con Xóchitl Gálvez se acabarán los abrazos para los criminales, porque va a ser su prioridad que todos vivan sin miedo, y reiteró el valor de la candidata presidencial, quien en el primer acto de campaña, en Fresnillo, Zacatecas, dio el mensaje de que sí es posible enfrentarlos.

Dijo que en Aguascalientes se tiene un escenario distinto para sus abanderados, al que se ve en otros estados.

“Estamos blindados, a pesar de ser frontera con Zacatecas, con Jalisco; aquí en Aguascalientes la seguridad se ve, se siente. No es el escenario lamentable que estamos viviendo en otros lugares”, apuntó.

Resaltó que la “candidata de la oligarquía”, Claudia Sheinbaum, “vive en Disneylandia”, cuando no reconoce el diagnóstico hecho por muchísimas organizaciones de la sociedad, incluido el propio clero, que han dicho que México está en una circunstancia de violencia.