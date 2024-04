Estas son las actividades de campaña de los aspirantes a alcaldes en la CDMX, quienes participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Hannah de Lamadrid propone audiencias públicas y cabildos ciudadanos para Coyoacán

Hannah de Lamadrid, candidata a la alcaldía Coyoacán por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, se comprometió a que, de ganar en los próximos comicios, en su gobierno se organizarán audiencias públicas mensuales y se instalarán cabildos ciudadanos por colonias para que las y los vecinos puedan expresar sus necesidades y opiniones sobre decisiones públicas.

Esto, dijo, con la finalidad de que las acciones, decisiones y procesos de la alcaldía sean claros, comprensibles y abiertos para la ciudadanía.

La abanderada morenista adelantó que buscará implementar el servicio “Alcaldía cerca de ti” con una ventanilla multicanal por medio de WhatsApp, teléfono y de forma física, en la que la gente pueda hacer preguntas sobre el desempeño del gobierno.

Hannah de Lamadrid, candidata a la alcaldía Coyoacán por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”. Foto: Especial

Asimismo, dijo que se realizarán visitas permanentes a las colonias y se cumplirán al 100% las obligaciones de transparencia; además, se digitalizarán trámites y permisos para reducir la corrupción, se implementará transparencia presupuestaria proactiva y se desarrollará un micrositio web para mostrar de manera accesible todos los ingresos y gastos, entre otras acciones de su gobierno.

La candidata explicó que para ella “gobernar es un acto de amor y responsabilidad” por lo que invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y apoyar el cambio verdadero.

“Creo que nadie se debe postular a ningún puesto de elección popular o alguna representación comunitaria, si no ama el lugar en el que vive”, dijo.

Plantea Margarita Saldaña que alcaldías participen en la toma de decisiones sobre construcción de viviendas

Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de la Ciudad de México (Canadevi), la candidata a la alcaldía Azcapotzalco, Margarita Saldaña, expresó la necesidad de una participación determinante de las alcaldías en la toma de decisiones respecto a temas importantes para la CDMX, como la construcción de nuevos desarrollos habitacionales.

"Hoy en día existe una desinformación gigantesca sobre quién tiene la autoridad para autorizar la construcción de nuevos desarrollos habitacionales. Esta falta de claridad solo conduce a disputas y culpabilidades. Si no se hace así, va a seguir esta guerra de a ver a quién le echo la culpa, a ver quién la asume, a ver quién se queda callado, a ver quién es el que gana en una guerra de frases, de mentiras", dijo.

Por otra parte, Saldaña destacó la urgencia de realizar una gran revisión del Plan Integral de Desarrollo, la cual no se ha realizado. "Creo que es necesario consultar a la ciudadanía, a quienes están gobernando y a quienes conocen la problemática de cada lugar. Es una medida que se debe realizar con los estudios necesarios y, aunque no esté directamente relacionado, no podemos ignorar el tema del abasto de agua y las fugas".

Margarita Saldaña, candidata a la alcaldía Azcapotzalco de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

La candidata del PAN, PRI y PRD propuso hacer una revisión completa de las infraestructuras hidráulicas de la Ciudad, y la implementación de programas fuertes de reciclaje del agua. Destacó la importancia de los programas de cosecha de agua, proponiendo la creación de sistemas para recoger y reciclar el agua pluvial.

"Creo que la mejor cosecha de agua que se puede hacer es que si vamos a invertir en abrir las calles para tener nuevas redes hidráulicas y de drenaje, ojalá hoy sí hagamos un plan maestro para que también tengamos cosecha de agua desde la banqueta", expresó.

Añadió que somos una Ciudad en la que llueve pocos meses, pero cuando llueve, no sabemos ni qué hacer con el agua, porque nos encharcamos e inundamos por todos lados y “sería deseable que en vez de que el agua se nos vaya hacia la red de drenaje y se contamine, tengamos agua cosechada desde las coladeras pluviales que existen por toda la ciudad, hacerles ya su propio canal y tener el lugar donde se va a recibir esa agua y se regrese para cuando tengamos la época de estiaje”

Margarita Saldaña resaltó la importancia de tomar en serio los programas de cosecha de agua y la necesidad de construir una planta tratadora en cada alcaldía. Asimismo, enfatizó la urgencia de abordar el tema de las fugas de agua y la distribución del recurso hídrico en la Ciudad de México.

Tabe asegura que su administración terminó con el uso político de los programas sociales

El candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo de la coalición Va X La CDMX, Mauricio Tabe, afirmó que durante su administración se acabó con el uso político que le daba Morena a los programas sociales, y por primera vez se les dio un enfoque de género al poner primero a las mujeres en la entrega de estos apoyos, garantizando que llegaran a las jefas de familia que más lo necesitan.

“Nuestro propósito es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres y para eso sirven los programas sociales, no para llenar eventos políticos, sino realmente para quienes más lo necesitan, en el trabajo de las jefas de familia, así lo vemos”, sostuvo ante representantes del Consejo de la Comunicación y de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), así como de diversos empresarios.

Recordó que durante las administraciones de Morena en la alcaldía, los programas sociales fueron utilizados para comprar simpatías políticas con la ciudadanía, concediendo las ayudas económicas únicamente a las personas que apoyaban al partido oficial.

Foto: Especial

Destacó que al poner primero a las mujeres en todos estos programas, se reconoce parte de la labor de las mujeres, quienes siguen teniendo la carga del hogar y del cuidado de los hijos, actividades que no son remuneradas, cambiando así la vida de muchas de ellas.

En la administración encabezada por Tabe se implementó el programa Para las Jefas con más de 2 mil 500 beneficiarias y se instalaron 31 comedores comunitarios "Manos a la Olla", así como diversas acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Tabe destacó que con estos hechos se evidencia la mentira de Morena de que la Alianza va por la CDMX busca eliminar los programas sociales, y la propia la gente se da cuenta, por lo que en las calles les expresan su enojo con el partido oficial.

Lee también Se dispara protección a aspirantes: van 360

Estuvieron en el evento, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, así como las y los candidatos a alcaldes de Benito Juárez, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán y La Magdalena Contreras.





