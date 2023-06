Texcoco, Méx.-Al realizar el último acto de campaña en Texcoco, su tierra natal, la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, pidió sus seguidores que no dejen pasar la oportunidad histórica de generar el cambio en la entidad mexiquense, a la cual abandonó la clase política que la administró durante casi 100 años.

“Es una gran oportunidad la que tenemos como mexiquenses de lograr un cambio, sé que lo podemos hacer, tenemos un triunfo y yo estoy segura de que sí, pero no podemos doblarnos, no podemos confiarnos, tenemos que salir a votar este 4 de junio muy tempranito”, expresó.

En el centro de Texcoco, que fue la primera capital de la entidad mexiquense en su historia, la senadora con licencia ofreció que de ganar el próximo domingo, su gobierno será abierto, incluyente y participativo, por lo que todos los sectores de la población ahora sí serán escuchados y atendidas sus demandas.

“Más allá de una ideología a los mexiquenses, lo que nos interesa mucho es mejorar la situación de nuestro estado, es ofrecer mejorar calidad de vida a los mexiquenses, es atender los problemas que tenemos en seguridad, en el agua, en municipios, en la desaparición (de personas), que nos queda a nosotros demostrar a la ciudadanía que podemos ser un tipo de gobierno diferente, que podemos tener un tipo de servidores públicos diferentes, que podemos hacer una administración diferente”, prometió.

Delfina Gómez. Foto: Diego Simón Sánchez. EL UNIVERSAL

Acompañada de los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado y del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) Karen Castrejón; del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco; de senadores, diputados federales, locales, alcaldes, de dirigentes estatales del Partido del Trabajo, así como del Partido Verde Ecologista de Mexico y Morena, que integran la alianza, Delfina Gómez reiteró su llamado a que todos salgan a votar el domingo para que se cumplan las tendencias que la señalan como la ganadora de la contienda electoral.

“Que nadie piense que su voto no sirve. Les pueden decir, te doy tanto y no vayas a votar. No, un voto puede ser la diferencia para arrasar, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar”, afirmó mientras era ovacionada por miles de personas que coparon el primer cuadro de Texcoco.

Emocionada por cerrar la campaña en la tierra donde nació y que gobernó hace algunos años, cuando se convirtió en la primera alcaldesa texcocana, “la maestra”, como todos la llaman porque dedicó gran parte de su vida a la docencia, agradeció el apoyo recibido en los 59 días de actividades proselitistas.

“Gracias a los Texcocanos que me dieron la oportunidad y su confianza”.

“Les comparto que recorrimos los 124 municipios y nos fue muy bien. Los compañeros nos trataron muy bien. En todos se vio el deseo y esperanza de tener un mejor Estado de México”.

Les dijo a los asistentes que en sus recorridos no solo se fue a tomar la foto, pues recibió las propuestas de los ciudadanos, más de mil 500, las cuales serán incorporadas a su plan de gobierno y serán una realidad, en caso de que el voto le favorezca.

Antes en Jilotepec y durante su tercer cierre de campaña, dijo estar convencida de que “este 4 de junio los mexiquenses vamos a escribir una nueva historia, con un tipo de gobernanza diferente, una administración de recursos diferente y un gobierno que realmente esté al servicio de la gente”.

No se trata solo de ganar, sino que ahora deben arrasar, para que el triunfo sea contundente y no pretendan decir que están en igualdad de números o que están parejas, “que no nos vendan la idea de que un voto no es nada o que no es importante, por el contrario, todos y cada uno de los votos cuentan”.

Mario Delgado afirmó que llegó el fin del Grupo Atlacomulco y de decirle adiós a los “prinosaurios”.

El líder nacional morenista auguró que el Estado de México se convertirá en el motor para que en el 2024 obtengan la presidencia de la República y que Delfina Gómez sea la inspiración para conseguirla.

Alabó a la exalcaldesa de Texcoco porque es humanista y no racista como sus adversarios políticos. No es clasista, es obradorista.

Les pidió a los seguidores de la 4T un voto masivo el domingo para que no exista la tentación de que hagan un fraude.







