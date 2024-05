El equipo de campaña del candidato de Alianza Va X la Ciudad de México a la alcaldía Benito Juárez Luis Mendoza acusó a la abanderada de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en esa demarcación Leticia Varela, de usurpar funciones y usar indebidamente la insignia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado, el equipo de Mendoza afirma que Varela mintió a los ciudadanos a nivel nacional, pues durante el debate entre aspirantes a esa alcaldía, la candidata declaró que había sido contratada por esa dependencia para ejercer recursos públicos en el rescate de animales, tras la tragedia que azotó a Acapulco durante el paso del huracán Otis, lo cual fue negado por dicha Secretaría, a través de la respuesta a una solicitud de transparencia.

En el comunicado, se explica que durante el debate realizado el pasado 23 de abril, el abanderado albiazul denunció a la morenista por el presunto delito de usurpación de funciones y mostró imágenes en las que ella porta uniformes oficiales de la SSPC.

Lee también Leticia Varela propone atención ciudadana en Benito Juárez con “Ejército Plateado” conformado por adultos mayores

En respuesta, Varela afirmó que se trataba de una mentira, al afirmar que durante un mes la titular de la SSPC Rosa Icela Rodríguez la contrató para el rescate de animales de compañía en Acapulco.

Ante ello, indica el comunicado, el equipo del candidato panista ejerció su derecho a la información y solicitó vía transparencia los documentos que avalaran la contratación de Varela, así como el pago otorgado por la prestación de sus servicios, como ella misma declaró.

“La respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del oficio SSPC/UAF/DGRH/ 02246 /2024 explica que: Sobre el particular, se hace de su conocimiento que derivado de la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en el Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRNO), archivos y bases de datos a cargo de esta Dirección General, no se localizó información o documento alguno que acredite que la C. Leticia Esther Varela Martínez pertenece o perteneció a la SSPC”, indica el documento.

Lee también Leticia Varela propone colocar biodigestores en parques y camellones de la Benito Juárez

También refiere que, de acuerdo con el artículo 250 del Código Penal Federal vigente, el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, será sancionado con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días.

Documento solicitado vía transparencia. (Imagen: especial)

Dado que la SSPC informó la inexistencia de relación laboral con la candidata, Leticia Varela también podría incurrir en el delito de falsificación de uniformes y se podría aplicar el artículo 250 bis del referido Código, advierte el comunicado.

“Derivado de estos hechos, se informa que Leticia Esther Varela Martínez será denunciada ante la Fiscalía General de la República y asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Órgano Interno de Control y lo haremos de conocimiento de la titular de la dependencia para que en el uso de sus atribuciones presente las denuncias correspondientes que constituyan un menoscabo a la credibilidad y daño a la institución”, enfatiza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr