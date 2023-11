“Les vamos a ganar; los vamos a sacar a punta de votos”, aseguró el precandidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, quien dijo que en el 2024 será jefe de Gobierno.

El aspirante del PAN, PRI y PRD remarcó que hoy en la ciudad es un riesgo ser mujer y el en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentó la falta de acciones y sensibilidad del gobierno.

“Hoy ser mujer en esta ciudad se ha convertido en un riesgo. Hoy es el día en donde tenemos que hacer una reflexión profunda porque hoy es el día que se conmemora esa lucha para combatir la violencia hacia las mujeres, pero este gobierno, en lugar de darle apoyos a las mujeres, les quitó los refugios, las estancias y los programas para combatir el cáncer de mama, ¿Con qué cara este gobierno viene a decirle a las mujeres y a los hombres de esta ciudad que ahora sí, que después de muchos muchos años, ahora sí les den una oportunidad porque van a vivir mejor? Son unos mentirosos”.

Puntualizó que este sector está desprotegido, pues hay índices de inseguridad e incluso fueron despojadas de los instancias infantiles. También destacó que otro gran compromiso que se tiene es con la gente del campo.

“Vas a venir a decirles que les van a quitar los programas. No se los vamos a quitar, les vamos a dar mucho más”, sostuvo en un encuentro con ciudadanos en Xochimilco.

El precandidato sostuvo que donde han gobernado los partidos que componen la coalición han dado resultados, “esta ciudad tiene que tener una cosa que no le va a ofrecer Morena porque no lo ha logrado. Nosotros sí hemos dado resultados, pueden preguntarle a la gente que trabaja y visita donde hemos gobernado y se siente el cambio, se siente la diferencia. Por eso esta gran alianza que estamos haciendo con los priistas, panistas, perredistas y con las organizaciones, tiene que ver con una cosa, es para ofrecerles algo que no les pueden ofrecer ellos: calidad de vida”.

Taboada indicó que los partidos de la coalición se unieron para que, con las cualidades que cada uno le ha aportado a la ciudad, le vuelvan a ganar la CDMX a Morena.

“Me voy a rifar, nos las vamos a jugar y vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para que la gente en la ciudad sí viva mejor, tenga mejores condiciones de vida, de seguridad, de transporte, de empleo… les voy a decir tres frases: tomen lo que les den y voten PRD; tomen lo que les dan y voten por el PAN; díganles que sí y voten por el PRI. Mis queridos militantes, simpatizantes de este gran proyecto les quiero decir: no les voy a fallar”, concluyó.

Foto: Especial

