Este lunes los aspirantes a la Presidencia dieron inicio a esta etapa del proceso electoral que concluirá en enero del 2024. Claudia se definió como una mujer humanista y transformadora; Xóchitl, como entrona y con corazón, y Samuel destacó su juventud

Sheinbaum recuerda a jóvenes daño neoliberal

Boca del Río, Ver.— Al arrancar su gira como precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas, y que se acabó el “calladita te ves más bonita”.

Recordó algunos de sus “sueños” para la continuidad de la 4T, entre ellos recuperar los trenes de pasajeros México-Veracruz, Puebla-Veracruz y Veracruz-Coatzacoalcos, y que este último se conecte con el Tren Maya y con el Interoceánico.

Arropada por la militancia de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y por la virtual candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, Sheinbaum aseguró que no le fallará al pueblo de México, y que en el 2024 sólo habrá dos opciones: si se regresa al pasado de corrupción y privilegios o si se camina con la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Recordó que los jóvenes que van a votar por primera vez en la siguiente elección deben tener memoria histórica y mencionó a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales dijo que le hicieron daño al pueblo de México al implementar un modelo neoliberal.

Enfatizó que Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico, la cual catalogó como una “tontería” y que ello sigue teniendo consecuencias en el país.

Resaltó la necesidad de unir esfuerzos para lograr que nunca más el pueblo de México sufra precariedades, por lo que se deben defender provectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la refinería Dos Bocas, la cual dijo que coordinó la exsecretaria de Energía Rocío Nahle.

Por la tarde, y desde Medellín de Bravo, Veracruz, Sheinbaum aseguró que López Obrador ha hecho mucho, pero reconoció que falta todavía más, por lo que pidió que la acompañen a darle continuidad a la Cuarta Transformación.

“Vamos a caminar juntos. Queremos seguir cambiando México. El Presidente ha hecho mucho, pero falta todavía más, lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y de privilegios’’, puntualizó en compañía de la coordinadora estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle.

Hizo hincapié en que para construir el segundo piso de la 4T es indispensable cerrarle las puertas al neoliberalismo que buscará en el próximo proceso electoral regresar al poder.

Reiteró que es vital defender el movimiento comenzado por López Obrador, lo que significa continuar con programas sociales que ayuden a quienes menos tienen, pero también dar paso a más obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida, como sería el caso del rescate de los trenes de pasajeros, cuyas rutas, como la México-Veracruz, llevarán prosperidad a cada rincón del país.

MEDELLÍN, VERACRUZ 20/11/2023. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia, durante evento en el municipio de Medellín. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Samuel García: “Me olvido de Xóchitl, voy por Claudia”

Monterrey, NL.— Al arrancar su precampaña a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda afirmó que ya no dedicará ni un minuto de su tiempo a la candidata de la vieja política Xóchitl Gálvez, porque ya están fritos y hundiéndose como el Titanic, para enfocarse en Claudia Sheinbaum y repetir ante Morena lo que hizo en Nuevo León, donde arrancó en cuarto lugar con ocho puntos y terminó ganando a la aspirante de la vieja política de Morena (Clara Luz Flores), que empezó en primero y la mandó al último lugar.

“Y lo vamos a volver a hacer. Ya se sienten ganados y los vamos a mandar al último lugar”, ahora en la contienda por la Presidencia de la República.

Lo bueno, dijo, es que hoy comienza la campaña en la que llevaban seis meses de ilegales, de corruptos, de aburridos; no llenaban ni un estadio y miren aquí cómo hemos llenado la Macroplaza”, expresó, si bien el acto se realizó en la explanada del Museo de Historia Mexicana.

Ante poco más de 2 mil asistentes de municipios que gobierna MC y de estados como Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas, comentó que ahora, a diferencia de la contienda por la gubernatura, no arranca en cuarto lugar, sino en segundo, porque los del Frente Amplio por México ya están fritos porque nadie los quiere.

El mandatario estatal que a partir de hoy se separa temporalmente del cargo y deja como encargado al secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco, dijo estar convencido de que México merece un presidente regio, echado para adelante, que traiga inversiones, que lleve Tesla a todo el país, que se enfoque en lo más importante que son los niños, y que lo que aquí se ha logrado sea replicado en toda la República.

“Y también estoy convencido de que México se merece al candidato en la historia del país más joven jamás electo, porque hoy los millennials y centennials somos 60% y siempre nos ignoran, nos olvidan, puras propuestas del pasado, y es momento de que llegue un joven a marcar la agenda del futuro”, expresó García Sepúlveda.

Señaló que, así como Nuevo León, México necesita un nuevo comienzo, ante lo cual preguntó a los presentes si quieren cobertura universal en salud, Tesla, millones de dólares de inversión extranjera y nuevas aduanas y nuevos aeropuertos en todo México. Ante la respuesta afirmativa, expresó: “pues estamos listos y desde Nuevo León, arráncate, compadre”.

Se pudo observar que la propaganda impresa y en el discurso del aspirante naranja se aprovecha el posicionamiento que desde las redes se hizo de la frase “El nuevo Nuevo León” para destacar las actividades y hechos del gobierno estatal.

En camisetas y pendones aparece el nombre “Samuel” con la imagen del precandidato y más abajo la palabra “nuevo” en letras más pequeñas.

Samuel García arranca precampaña en Monterrey, Nuevo León. Foto: Emilio Vázquez. EL UNIVERSAL

Xóchitl Gálvez: “La contienda no está decidida”

Ciudad Juárez, Chih.— Al arrancar su precampaña, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó que la contienda ya esté decidida en favor de Claudia Sheinbaum.

Ante simpatizantes de la alianza PAN-PRI-PRD que se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad, ícono de esta ciudad fronteriza, advirtió a Morena que su candidata no es inalcanzable.

Con la gigantesca escultura de la “X”, de Sebastián, de fondo, y las banderas de los tres partidos aliados ondeando entre el público, envalentonada, Xóchitl Gálvez dijo ser una mujer cuatro por cuatro, todoterreno. “Soy una mujer fuerte, soy una mujer entrona, pero sobre todo soy una mujer con un enorme corazón”, apuntó.

“Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha.

“Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida, y no obstante que ella [Sheinbaum] tenga de jefe de campaña al Presidente de la República y no obstante que todos los días pague millones de pesos en bots para agredirme y atacarme, conmigo van a saber lo que es la competencia”, advirtió.

“Se requieren tres cosas: cabeza, su servidora la tiene, va a ser el mejor equipo de gente que construya una estrategia de seguridad. Corazón, para ponernos en los zapatos de la gente, pero, sobre todo, carácter.

“A mí lo que me sobra es carácter. Soy una mujer cabrona, entrona, echada para adelante. A los delincuentes ni maíz que les voy a dar abrazos, les voy a aplicar la ley a secas y punto”, y los abrazos, dijo, van a ser para los ciudadanos.

Xóchitl Gálvez dijo que de ganar las elecciones su gobierno sí combatirá a fondo la corrupción, “de a de veras”.

La precandidata presidencial fue recibida en la Plaza de la Mexicanidad por cientos de mujeres que la vitorearon y ovacionaron: “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”.

En declaraciones a la prensa, afirmó que con el triunfo de Javier Milei en Argentina el oficialismo en México va a temblar, pues de las últimas 16 elecciones presidenciales en América 15 las ha ganado la oposición.

Aclaró que si celebra la victoria de Milei no es porque comparta su visión política o simpatice con la ultraderecha, sino porque fue un triunfo de la democracia.

“Todo mundo sabe que no soy de extrema derecha, que soy una mujer de libertades. De hecho, la 4T se la vive atacándome por estas posturas.

“Yo lo que reconozco es que en Argentina ganó la democracia”, remarcó, al destacar que el gobierno no se anduvo con rodeos y el partido en el poder reconoció la derrota, y resaltó que la amplia participación ciudadana en Argentina hizo que el partido oficialista se vaya.

Foto: X Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez)

