Chilpancingo.— En Guerrero, 23 alcaldes buscan reelegirse, un poco más de 25% de los 84 ayuntamientos. De éstos, algunos ni siquiera han podido gobernar; otros su desempeño ha sido raquítico, pero ahí van de nuevo.

Los municipios donde los alcaldes están buscando la reelección son: Acapulco, Taxco, Iguala, Juan R. Escudero, Tlapa, Xalpatlahuac, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Atoyac, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Eduardo Neri, Tetipac, Tlapehuala, Copanatoyac, Alcozauca, Mochitlán, Huitzuco, Igualapa, Atlixtac, Azoyú, San Luis Acatlán y Ñuu Savi.

En la lista está la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez. En su periodo en el puerto casi nada ha cambiado: la violencia y la operación de las organizaciones criminales sigue galopante. La morenista ha puesto el pretexto que dicen todos los alcaldes: no le toca combatir la violencia relacionada al crimen organizado, aunque sea el problema que está hundiendo a la ciudad.

Acapulco está desprovisto de los servicios básicos, la escasez de agua es permanente, la ciudad luce sucia y desordenada. El gobierno de López Rodríguez ha dejado muestra de la falta de capacidades.

Lee también: Solicitan seguridad 40 candidatos en Guerrero

En octubre de 2023 quedó al descubierto: el huracán Otis, categoría cinco, arrasó Acapulco y el ayuntamiento no pudo reaccionar. El papel de López Rodríguez fue casi testimonial, no tenía forma de actuar, no había carros recolectores, así que la basura y los desechos que dejó el ciclón se quedaron en las calles durante casi tres meses.

Pese a todo, ahora ofrece para su reelección la continuidad de la reconstrucción, sólo que hay dos detalles: uno, la reconstrucción no ha comenzado, y dos, cuando inicie estará en manos de la Federación.

Taxco en los últimos años, dicen sus pobladores, dejó de ser un Pueblo Mágico para convertirse en un pueblo trágico. Mario Figueroa Mundo es el candidato de MC y busca reelegirse.

Con Figueroa Mundo se profundizaron todas las crisis, sobre todo, la de la violencia, pues asesinatos, desapariciones, ataques y extorsiones son cosas de todos los días.

Durante su periodo fueron privados de su libertad tres reporteros y los familiares de uno de ellos. Hasta ahora están desaparecidos ocho trabajadores del ayuntamiento, han sido asesinados por lo menos tres funcionarios y el propio alcalde sufrió un atentado armado, del que salio salió ileso.

Taxco ha tenido escenas de terror, la última fue el secuestro y asesinato de Camila, de ocho años, y el posterior linchamiento de la presunta responsable.

Lee también: Xóchitl Gálvez: no hay condiciones para elecciones en regiones controladas por criminales

Días antes de que tomara protesta como alcalde de Iguala, a David Gama Pérez le dejaron fuera de su casa de campaña un vehículo con cuatro cadáveres dentro. Fue un mensaje y el preámbulo de lo que sería su gobierno.

Gama Pérez gobernó con el agobio de las organizaciones criminales que operan en Iguala, Los Tlacos y la Familia Michoacana. El hostigamiento llegó al punto de que las instalaciones del ayuntamiento fueron atacadas, funcionarios fueron asesinados y, por primera vez en muchos años, se vio obligado a cancelar la Feria de la Bandera, la fiesta más grande de Guerrero.

En tanto, la alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero, Diana Costilla Villanueva, quien ha gobernado rodeada de escoltas y en camionetas blindadas, busca reelegirse. La priista sufrió un atentado, además su jefe de la policía, tres agentes y su jefe de escoltas fueron asesinados.

La alcaldesa de Xalpatlahuac, Selene Maldonado, más de la mitad de su gobierno lo ejerció en el exilio debido a una disputa con un grupo de policías comunitarios. Desde una oficina alterna, en Tlapa, a casi dos horas de distancia. Sin embargo, quiere seguir la inercia de la reelección.

La priista Mayte Arce Jaimes anda en campaña para reelegirse. Arce Jaimes compitió el gobierno con su madre, Rosita Jaimes, quien fue la candidata del PRI al municipio Cutzamala del Pinzón hace tres años.

Otro caso similar, es la familia Mora-Eguiluz a quien siempre le dio igual si la reelección era legal o no, desde hace más de 12 años la ejercen: el municipio de Tlalchapa, en la Tierra Caliente, lo ha gobernado, la madre, el padre y dos de las hijas. Sin embargo, esta vez sería la primera reelección legal, Tania Mora Eguiluz está buscando reelegirse por Morena como alcaldesa.

La priista Aceadeth Rocha Ramírez es la primera vez que se va a reelegir legalmente; sin embargo, ha sido alcaldesa de Xochistlahuaca en cuatro ocasiones. Es decir: si se reelige legalmente gobernaría este municipio en cinco ocasiones.

Lee también: En guerrero, los puestos públicos se privatizaron

El caso emblemático en este proceso electoral es el del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora la morenista Evelyn Salgado Pineda. Salgado Macedonio ha reiterado que estaba en contra de la reelección. Sin embargo, en caso de ganar estaría 12 años en el Senado y de forma paralela, su hija seis en el gobierno de Guerrero.

En 2020, Salgado Macedonio dijo oponerse a la reelección, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó que los legisladores, alcaldes y regidores podrían reelegirse sin solicitar licencia a su cargo.

“Soy enemigo de la reelección y fiel devoto del sufragio efectivo no reelección. ¡Viva Madero! ¡Viva AMLO!”, expresó.