Pesquería, NL.— La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que los empresarios deben pagar sus impuestos y si bien hay algunos que no lo hacen, dijo, no debe haber condonaciones.

Lo anterior, al ser cuestionada acerca de la acusación del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, al empresario Ricardo Salinas Pliego por un adeudo de 63 mil millones de pesos.

“Hay que pagar impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más. Nos corresponde a todos, y tener la certeza de que se están utilizando adecuadamente y sin corrupción”, dijo.

Sheinbaum descartó que haya resistencia de los empresarios a pagar impuestos, aunque, dijo, hay casos particulares y añadió que en México no hay condonaciones. “Los empresarios están pagando sus impuestos ya... no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar; en México así debe ser, así es”, destacó.

Advirtió que para atender la inseguridad en el país no se debe caer en la provocación de la mano dura y de que el autoritarismo es la solución.

Tras el hallazgo de 10 cadáveres en el municipio de Pesquería, Nuevo León, Sheinbaum descartó que el hecho sea un mensaje a su campaña o visita a este estado del país.

“El Presidente ha bajado los índices delictivos, pero hay que bajarlos todavía más, pero no caigamos en la provocación de que lo que se requiere es mano dura y autoritarismo, eso no. México es un país democrático y libre y va a seguir siendo un país democrático y libre, es más, queremos que sea todavía más democrático”, enfatizó.

A pregunta expresa sobre si ha recibido amenazas para detener su campaña, indicó que no ha sido así y reiteró que para atender la inseguridad va por la atención a las causas.

“Obviamente es lamentable este hallazgo [de cuerpos]. No creo que tenga que ver con la campaña (...) Son dos brazos, la atención a las causas, a los jóvenes, cultura y deporte. Nosotros logramos sacar de la violencia a 11 mil jóvenes, de la delincuencia, con un programa que llamamos Jóvenes Unen al Barrio y que vamos a llamar Los Jóvenes Unen a México”, dijo.

Más tarde, ante habitantes de Pesquería, la aspirante presidencial reiteró que se debe bajar la impunidad aún más y que el autoritarismo no es la solución, por lo que criticó al expresidente Felipe Calderón al resaltar que implementó la guerra contra el narcotráfico en su sexenio.

“Tenemos que bajar la impunidad todavía más en nuestro país ¿Cómo se hace eso? No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso ya lo vivió México; el autoritarismo de Calderón declarando la guerra contra el narco, eso no es lo que queremos. Queremos justicia, que es distinto, la justicia quiere decir justicia social, pero también un sistema judicial que funcione y esa tarea es de la presidenta, de gobernadores, de fiscalías y también del Poder Judicial”, señaló e hizo hincapié en que “todos somos responsables de la construcción de la paz”.