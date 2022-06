Ciudad Victoria.- Directivos de los partidos de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” denunciaron en rueda de prensa que han detectado acciones de compra de votos por parte del Partido Acción Nacional y del PRI.

"Hemos detectado y denunciado compra de votos, principalmente en la zona cañera y en el sur del estado, les pedimos que dejen que sean los tamaulipecos quienes decidan, además recordarles que es un delito grave, sin derecho a fianza y amerita cárcel", expresó Diego Hernández, secretario de Difusión de Morena.

“Son viejas prácticas de quien se aferra al poder. La gente está harta de este tipo de presión de autoridades con complejos faraónicos, pero confiamos en que la democracia pronto va a ganar”, agregó Hernández.

El delegado de Morena, Ernesto Palacios, expresó que, “es una práctica antidemocrática, documentada y que se está llevando a cabo, no le restamos importancia, es grave y claro que vamos a seguir señalando”, dijo.



“Hasta hoy no es generalizado, hay hechos localizados de compra de votos y coacción del voto, lo vemos con reserva y claro que no vamos a dejar pasar ninguna, no vamos a dejar de señalar”, indicó el delegado morenista.

Palacios Cordero informó que al momento de la jornada no se han presentado incidentes que pongan en riesgo la elección y consideró que los hechos reportados son los que con normalidad ocurren en este tipo de elecciones.

Desde las 8 de la mañana hay gente formada y ávida de participar, la gente ha salido a hacer valer su voto libre, directo y secreto. En Tamaulipas ganará la democracia y el pueblo, confiamos en que esta jornada siga con tranquilidad y respeto absoluto de la ley” mencionó.

En la conferencia, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano exigió la inmediata liberación de dos maestros militantes del PVEM detenidos injustamente, a quienes dijo, se les sembró droga y están tras las rejas.

“Señor Gobernador tiene usted la oportunidad de salir como un gobernante demócrata instruya a su secretario de gobierno y a las autoridades de Seguridad Pública para que saquen las manos del proceso”, indicó.

En Reynosa, reportan el robo de dos urnas por un comando

A pesar de que los reportes habían sido de una jornada electoral generalmente tranquila, de última hora, en rueda de prensa conjunta del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron del robo de dos urnas por parte de un comando.

La rueda de prensa estuvo encabezada por el Vocal Ejecutivo del INE, Sergio Ruiz, y del presidente del IETA, Juan José Ramos.

Según el reporte de última hora, las dos urnas habrían sido robadas en el municipio de Reynosa, y también hubo un reporte de detonaciones de armas de fuego en el municipio de Matamoros.

afcl/rmlgv