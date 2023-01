“El 80% de los mexiquenses quiere un cambio”: Horacio Duarte ante elecciones del Edomex

Toluca, Méx.- El 80% de los mexiquenses quiere un cambio y relaciona con este a la precandidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, afirmó el coordinador de precampaña Horacio Duarte.

En conferencia de prensa, señaló que hasta el corte de la primera semana de prsv amoala realizaron 24 eventos con la precandidata, quien ha dirigido a militantes y simpatizantes, en tanto que se ha dado seguimiento también a las encuestas y destacó que en todas se señala que 80% de ciudadanos que quieren un cambio de gobierno.

Afirmó que de ese porcentaje la mayoría asocia a la maestra como la persona que tiene posibilidad de hacer un cambio en la entidad. Aseguró que a diferencia de la campaña realizada en el 2017, en esta ocasión cuentan con estructuras en todas las regiones del Estado de México.

Adelantó que la elección será en dos polos: "el de la corrupción que encabeza el PRI" y el que impulsa la precandidata morenista de la transformación.

Aseveró que la diferencia con el tricolor es de al menos 15 puntos, “desde hace medio año hay una tendencia creciente a favor de la transformación y el cambio verdadero”.

Dijo que tienen presencia en más de seis mil secciones que conforman la entidad, en tanto que indicó que hay muchos militantes de otros partidos que los han buscado para unirse a esta precampaña.

A su consideración, no hay forma de que crezca la otra candidata, pues los mexiquenses no quieren y no aguantarán 100 años de rezagos y problemas que no han sido resueltos.

Detener entrega de salario rosa ante coyuntura electoral

Toluca, Méx.- Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de la maestra Delfina Gómez, precandidata a la gubernatura mexiquense, informó que analizan las alternativas para interponer una queja ante el órgano electoral estatal y pedir que frenen la entrega de la Tarjeta Salario Rosa, por considerar que el gobierno mexiquense lucra con los programas sociales en pleno proceso electoral.

En conferencia de prensa, junto con la dirigente de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero, el coordinador enfatizó que al continuar la entrega de este esquema, podrían incurrir en promoción personalizada, por ello pidió también a los órganos electorales estar atentos, para evitar que de esta forma, se intente posicionar a la precandidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral.

"Se está analizando que hacer con esta campaña de promoción que está desplegando el gobierno del Estado de México, estamos revisando con el equipo jurídico si hay elementos que violen la ley, porque recuerden que una queja se trata de demostrar que se viola la ley", apuntó.

Por lo que hizo un llamado al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y al Instituto Nacional Electoral (INE), para que revisen en el marco del acuerdo que se firmó hace unos días, si esta campaña de promoción de un programa estatal puede o no incidir en el tema electoral.

Sobre todo, señaló, porque hay una frase que alude a un tema de "ir por más", incluso gráficamente, las fotos que usa el gobierno del estado son prácticamente las mismas que las empleadas en la campaña del 2017.

"La misma autoridad electoral ha dicho que cuando se infieren elementos comunes de algunos personajes pueden impactar en el tema de la campaña, por eso estamos revisando, pero insisto que creo que quién está obligado a cumplir su parte es la autoridad electoral", agregó.

Por su parte, la dirigente Martha Guerrero lamentó que el acuerdo de civilidad firmado ante el Instituto Electoral mexiquense (IEEM), por los partidos y el gobernador Alfredo del Mazo, haya quedado en el papel, pues a su consideración, el gobierno estatal sigue lucrando con programas sociales como el Salario Rosa, que tiene detrás una maquinaria que implica hasta 20 programas sociales más.

Precisó que si bien no hay un acuerdo -aprobado por los diputados mexiquense- para prohibir la ejecución de los programas sociales.



