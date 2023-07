El excanciller y aspirante de Morena a la candidatura presidencial, visitó este sábado el mercado de Actopan, Hidalgo, donde perdió todo formalismo para consumir tacos de barbacoa.

“Estoy en la cuna de la barbacoa de México para quien no lo sepa y en la conmemoración de la fundación de esta gran civilización. Me hicieron el favor de invitarme hace mucho tiempo y no podía faltar el día de hoy”, dijo el exfuncionario federal.

En ese mercado, donde se lleva a cabo el concurso de la barbacoa en el marco del 477 aniversario de la fundación de Actopan, también degustó aguas típicas de la reunión.

Con Panchito , 5 veces campeón de la Feria de la Barbacoa en Actopan, Hidalgo. Es extraordinaria !! pic.twitter.com/z0gKrp656q — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 9, 2023

Y en la localidad se reunió con actores políticos y con la presidenta municipal, Tatiana Ángeles Moreno.

Previo a esos encuentros, se reunió con representantes de algunos medios informativos, ante quienes señaló que Morena debe actuar en consecuencia por el acarreo al que han recurrido sus contendientes por la candidatura a la Presidencia de la República. “Son prácticas en las que no se debe caer”, señaló.

Precisó que Hidalgo requiere de mayores inversiones, a una escala superior, para generar nuevos empleos con salarios dignos.

Recordó que este lunes presentará su plan de seguridad. Se trata de ponerle el segundo piso a lo que ya se hizo con la Guardia Nacional.

Ebrard se reúne con cosplayers

En su visita a Actopan, el aspirante a la presidencia también aprovechó para reunirse con jóvenes fanáticos del anime, quienes caracterizados de sus personajes favoritos posaron con el aspirante a coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

En sus redes sociales detalló "Y que me invitan al concurso de Anime en Actopan".

Y que me invitan al concurso de Anime en Actopan pic.twitter.com/MYuW6H9uPQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 9, 2023

