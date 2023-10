Luego de que el ex canciller acusara a la dirigencia nacional de Morena de simular la encuesta con la que eligió a Claudia Sheinbaum como su virtual candidata presidencial, Mario Delgado lo negó y le pidió pruebas a Marcelo Ebrard de su acusación.

"Eso es absolutamente falso, tendría que demostrarlo él con pruebas", dijo en Jalisco a donde acudió para firmar un acuerdo de unidad.

Ayer, Ebrard Casaubon dijo: "Sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento".

Hoy, el presidente nacional de Morena dijo que el ex canciller debe responsabilizarse por sus actos, y al final él decidirá si continúa en el partido o lo abandona.

"Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Nosotros estamos esperando que él decida. Él es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa", expresó Delgado Carrillo.

Sin embargo, dijo que no cree que Marcelo Ebrard deje Morena para competir por la Presidencia por otro partido, como Movimiento Ciudadano, como se ha especulado.

"No lo veo fuera de este movimiento que él ha ayudado a construir", aseguró.

Pese a las quejas que ha interpuesto Marcelo Ebrard al proceso interno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que no lo ve que en Movimiento Ciudadano sino trabajando por la transformación.

"No (lo veo en Movimiento Ciudadano). Lo veo en Morena trabajando por la transformación, porque es un proceso histórico que apenas inicia (...) Yo no lo veo fuera de este movimiento que él ha ayudado a construir", mencionó en entrevista previó al evento de la firma del Acuerdo por la Unidad en Jalisco.

Sobre las acusaciones de Ebrard de que los resultados para el Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación ya los tenían antes de hacer la encuesta, Mario Delgado aseguró que era falso, y que tendría tendría que demostrarlo él con pruebas.

"Aquí cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos" y a pregunta expresa sobre si lo van a "meter en cintura" respondió: "No, pues ya está grandecito él".

Le cuestionaron sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador podría intervenir para que Marcelo no deje Morena y no esté desuniendo al grupo, Mario Delgado respondió: "Ya es decisión del presidente".

Sobre el proceso interno de Morena para elegir a los aspirantes a la Gubernatura de Jalisco, el dirigente nacional detalló que se convocarán a todos los inscritos, y les van a dar a conocer los resultados de las encuestas de reconocimiento y, a partir de ahí, ya la Comisión de Elecciones tendrá la oportunidad ya de elegir a los nombres finales que van a la encuesta definitiva.

Delgado consideró que sería una "estupidez" si alguien compró votos para el Consejo estatal, "porque no tiene ninguna influencia, finalmente los perfiles competitivos son los que dicen las encuestas y eso es lo que va a prevalecer. Además no creo que haya habido, imagínate, son los consejeros, son los representantes de la militancia en Jalisco. No se van a prestar nunca a eso".

* Con información de Salvador Corona

