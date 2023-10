El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en cinco años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, construyó en México una alternativa real al neoliberalismo con resultados exitosos.

“Gracias a la conducción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puedo decirles, sin duda alguna, que en México se está construyendo la alternativa real, seria, probablemente la única frente al modelo neoliberal”, declaró.

Lee también Diputada de Morena denuncia ante el INE a Mario Delgado y a Citlalli Hernández por violencia política de género

En el XXVII Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad” organizado por el Partido del Trabajo (PT), el dirigente morenista señaló que López Obrador estableció un modelo económico “humanista”, el cual tiene los siguientes principios:

“Erradicar la corrupción; bajar los costos del gobierno, nada de excesos, lujos y privilegios; no ha aumentado los impuestos; (…) no ha endeudado a nuestro país y se promovió una reforma constitucional para que el presidente no tenga la posibilidad de condonar impuestos(…) No hay privilegios para nadie, los grandes empresarios tienen que pagar sus impuestos”.

Afirmó que lo anterior ha generado ingresos suficientes al Estado para generar una inversión histórica en el bienestar de la gente, la cual ha tenido un impacto social contundente al reducir la pobreza y la desigualdad por primera vez en muchos años.

Lee también Asegura AMLO que en el periodo neoliberal no surgieron nuevos intelectuales

“Se ha reducido por primera vez en muchos años el número de personas pobres en el país: cinco millones de personas han salido de la pobreza en estos cinco años. Y algo insólito: se ha reducido esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen; vamos hacia una sociedad más igualitaria”, declaró.

Delgado Carrillo, destacó que el modelo humanista de López Obrador no sólo ha generado crecimiento económico y justicia social, sino que también ha empoderado al pueblo.

Dicho factor, dijo, ha sido clave para la ‘revolución de las conciencias’ y “para que nunca más regresen gobiernos ladrones o asesinos, que nunca más regresen los tiempos del saqueo neoliberal”.

Lee también No hay ningún obstáculo ni retraso para resolver queja de Ebrard, asegura Mario Delgado

Asimismo, añadió que, en ocho meses, con el apoyo de las y los mexicanos, el país continuará por la ruta de la transformación.

“Tenemos una tarea muy grande de organización con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, con Morena, para que este deseo manifestado del pueblo de México de que nuestro país continúe por la ruta de la transformación nacional se convierta en un resultado electoral”.

Finalmente, el dirigente reiteró que México prevalecerá como un país referente en el escenario internacional, pues sea ha gestado en él una alternativa real al modelo neoliberal. “Sí tenemos otro camino, sí hay esperanza, nuestro país está destinado a que la gente viva en mejores condiciones”.

El seminario contó con la presencia de representantes de 41 países, 112 representantes de organizaciones y partidos políticos, 274 delegados internacionales y 364 delegados de 29 estados de la República Mexicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv