Ayer, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon chocaron por los resultados del proceso interno de selección del coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en el cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la presentación de la asociación El camino de México, en la alcaldía Tlalpan, el excanciller acusó a la dirigencia nacional de Morena de simular las encuestas que definieron a Claudia Sheinbaum como su virtual candidata para la elección presidencial.

Más tarde, el líder guinda le respondió a través de un comunicado, que en Morena no puede haber intereses personales que estén por encima del proyecto del partido.

“No hay ningún interés personal que puede estar por encima del proyecto”, dijo Delgado Carrillo.

Sin embargo, Ebrard Casaubon aseguró que la dirigencia nacional del partido guinda ya tenía definida a la ganadora antes del conteo final y eso descalifica al proceso interno y a Morena.

“Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y la del pueblo nos trasciende”, expresó.

El excanciller añadió que si las irregularidades en el proceso interno de Morena, con el que eligieron a Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial, hubieran sido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador también estaría protestando.

“Les puedo decir, sin temor a equivocarme, si esto lo hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador hoy aquí con nosotros estuviera, no lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos”, aseguró Marcelo Ebrard.

En ese sentido, Mario Delgado afirmó que a pesar de los reclamos del excanciller “no hay nada, ni nadie que nos pueda dividir”.

Marcelo Ebrard señaló que Morena tiene sólo el mes de octubre para resolver la queja que interpuso y que espera que se reponga el proceso, ya que “no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea por la candidatura a la Presidencia de la República.

“Morena tiene que tomar una decisión de si se va para acá, que es el camino del cinismo, o si, congruente con los estatutos de Morena y sus principios, dice ‘esto está mal y se tiene que corregir’. Y es ahorita, ya no tiene para atrás, este mes de octubre porque así está la ley”, aseveró.

Refirió también, que seguirá pidiendo que se reponga el proceso interno hasta que Morena conteste y no permitirá que su queja quede en el olvido. “Si están apostando al olvido, se van a equivocar porque no se nos va a olvidar, todos los días me lo preguntan”, comentó.

Asimismo, expuso que los que piden su salida del partido son quienes tendrían que abandonarlo, porque nunca los vio apoyando las manifestaciones que encabezó el presidente López Obrador.

“Veía por ahí algunos colegas en Morena que les urge que nos vayamos y los que lo promueven en videos. Estaba yo recordando el año 2000 a 2023, nunca los vieron en mitin, no los vi en la marcha del des-afuero, no los vi en el año 2000 apoyando a Andrés Manuel para ganar la Ciudad de México frente al PAN, no los vi apoyándonos cuando nos enfrentamos con [Donald] Trump, no los vi en Tijuana cuando hicimos el mitin para defender a México. Entonces, que se vayan ellos”, dijo.