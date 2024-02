El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que este fin de semana se darán a conocer las candidaturas de 300 diputaciones federales y las que restan para el Senado de la República.

Lo anterior al ser cuestionado sobre algunos comentarios en el Convención Nacional del Partido del Trabajo que pidieron que ya se den a conocer todas la candidaturas.

"No hay reclamos, estamos trabajando. Estamos en tiempo, vamos a salir. Este fin de semana, ya lo dijimos, se resuelven las 300 diputaciones federales y lo que falta del Senado", aseguró en una entrevista posterior donde se le entregó a Claudia Sheinbaum su constancia cómo candidata presidencial.

"Estamos trabajando. Estamos trabajando de manera muy coordinada y armónica con ellos", y aseguró que nadie está retrasando dar a conocer las candidaturas.

Sobre el carpetazo que le dio el Tribunal Electoral al tema del presunto desvío de recursos a la campaña de Claudia Sheinbaum que señaló Sanjuana Martínez, Mario Delgado dijo que era "obvió" pues no había pruebas.

"Pues obviamente no hay nada ahí. No hay ninguna prueba. Son dichos de una persona que no aporta ninguna sola prueba. Pues nos vemos en el Zócalo, 1 de marzo", comentó el dirigente de Morena.

