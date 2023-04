San José del Rincón, Méx.- En su visita a San José del Rincón, municipio ubicado en el límite con Michoacán, la abanderada de Morena-PT-PVEM, Delfina Gómez Álvarez, dijo que la población del Estado de México no puede aguantar otros seis años de malos gobiernos del PRI, por lo que les pidió a sus seguidores a que el 4 de junio próximo salgan a votar por el verdadero cambio.

“Vamos a cuidar bien las casillas, vamos a salir a votar y si hacemos esas dos cosas, invitar a nuestros vecinos, créanme que no nos van a ver ni el polvo. Los mexiquenses claro que quieren un cambio, claro que quieren ser escuchados, quieren participar, quieren que se les tome en cuenta, quieren que se les resuelvan sus necesidades, pero yo insisto tenemos que ganar para poder hacer todo lo que queremos, de otra manera podría quedar como una buena intención, ya venimos, ya platicamos, pero saben que si no hacemos lo que falta, pues queda como una buena intención y es esperar otros seis años para ver si se puede ¿Estaríamos en condiciones de esperar otros seis años, aguantar otros seis años? Claro que no “, expresó.

La senadora con licencia también los conminó a estar unidos, porque es la única manera de enfrentar a los adversarios a los que calificó de “mañosos” porque ya están regalando recursos y hasta estufas para convencer a la gente de que vote otra vez por los de siempre, los que han abandonado, humillado y menospreciado a los mexiquenses durante casi un siglo.

Lee también: "Huirle al debate es no respetar a la ciudadanía" Alejandra del Moral, lista para debatir con Delfina Gómez el 28 de abril

La candidata de la alianza "Juntos Hacemos Historia" les aconsejó que acepten todo lo que les dan los integrantes de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, pero que a la hora de votar lo hagan por ella.

“El 4 de junio es cuando vamos a hacer historia que nadie se quede en su casa, salgamos todos a emitir nuestro voto, salgamos todos a decir aquí estamos porque todos somos importantes, todos somos necesarios e invitemos a nuestros compañeros, a nuestra gente para que salga a votar”, los arengó.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) exhortó a los mexiquenses, principalmente a los jóvenes a ser partícipes de la historia que se escribirá el próximo 4 de junio.

“Vamos a ser recordados en algunos años como aquellos que tuvimos ese sueño o esa ilusión y que con unión y con dignidad” lo lograron, expresó.

Reiteró que la administración que encabezará, en caso de obtener el triunfo el primer domingo de julio, estará integrada con el 50 % de mujeres. “Porque también las mujeres podemos, tenemos esa capacidad, sabemos hacerlo, lo único que falta es que nos den la oportunidad”, dijo.

También, expuso que dentro de sus planes está el cuidado de la naturaleza, pues en esa zona se encuentra la Mariposa Monarca y tienen que protegerla para evitar que desaparezca. La mayor reforestación en la historia del Estado de México es otro de los programas que impulsará a partir del 16 de septiembre, cuando inicie la gestión 2023-2029.

Arrancamos este día en #SanJoséDelRincón, donde anunciamos que el 50 por ciento de los cargos en mi gobierno serán ocupados por mujeres. ¡Nosotras podemos, tenemos la capacidad y sabemos hacerlo!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio #Edomex pic.twitter.com/MnMB7dzPbG — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 12, 2023

Sin miedo a debates

En la gira de este miércoles estuvo el delegado especial de Morena en el Estado de México, el senador Higinio Martínez Miranda, quien sostuvo que Delfina Gómez no tiene miedo al primer debate programado y que sí asistirá, pero no con las reglas que quiera imponer Alejandra del Moral, quien van abajo en las encuestas, pues es la que va a arriba es quien las pone.

El senador lamentó que por su desesperación, el PRI promueva que la maestra le tiene miedo al debate con su candidata, lo que es falso, luego de que Morena solicitara ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cambiar la fecha del debate del 20 al 28 de abril, por temas de agenda.

“La maestra va a debatir públicamente, desde ahora lo está haciendo, pero lo va a hacer en un evento programado por el IEEM. No hay ningún miedo. Nada más que no es la que va perdiendo la que pone las reglas, la que va ganando, la que va arriba en las encuestas es la que pone las reglas, así es como son las cosas, aquí y en China, en todos los debates del mundo, no hay ningún miedo”, mencionó.

Lee también: Morena pide modificar fecha de debate por Edomex; coincidiría con el concierto de Rosalía

Higinio Martínez dijo que la fecha no está acordada, que se hará en los próximos días y que la abanderada de Morena-PT-PVEM irá preparada para debatir, por lo que llamó a los ciudadanos a respaldar a Delfina Gómez, que sigan el debate y vean que será ella quien ganará la elección.

“Vamos a invitar a todo el pueblo del Estado de México que vea el debate, que lo siga por televisión y por radio, vamos a ver las propuestas de la maestra Delfina, y veremos el ataque y las calumnias del otro partido hacia ella”.

En el debate de las dos candidatas a la gubernatura los mexiquenses podrán ver dos proyectos de contraste, “más de lo mismo”, que ofrecen desde hace 12 y 6 años, o “el cambio” que ofrece Delfina Gómez para el Estado de México.

Delfina Gómez. Foto: Especial



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef