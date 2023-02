Delfina Gómez espera que más militantes de otros partidos se sumen a su movimiento

Atizapán Zaragoza, Méx.- Los llamados que ha realizado la precandidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, de que integrantes de otros partidos se sumen a su movimiento, ya dio resultado, pues se anunció este domingo que el alcalde perredista de Tlatlaya, parte de su cabido, administración y estructura de ese instituto político se adherirán al partido guinda.

La senadora con licencia, durante sus actividades proselitistas dominicales, pidió a los miembros de otras organizaciones políticas a que se incorporen a la lucha de la Cuarta Transformación para que se ayude a los mexiquenses que han estado olvidados, pues lo más importante son ellos.

“Es un buen síntoma de que la precampaña y este movimiento del Estado de México está creciendo y espero que más militantes de otros partidos que no están formalmente en la alianza de nosotros se vayan sumando. El llamado que hicimos en la semana ha resultado, además, porque es congruente que quienes no comparten apoyar al PRI, lo hagan a través de la propuesta que está haciendo Morena”, dijo Horacio Duarte Olivares, coordinador general de la precampaña de Delfina Gómez Álvarez

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró el llamado a los militantes de otros partidos a sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación, pero aclaró que el llamado es a las bases, no a los dirigentes porque los dirigentes ya se entregaron a la derecha corrupta y se vendieron traicionando los orígenes del movimiento que formó el PRD.

“El llamado es a la gente, a las bases que quieren que siga avanzando la transformación. Hoy Horacio Duarte, nos comunicaba de toda la población de Tlatlaya que se va a sumar a la maestra Delfina y esperemos que también muchos perredistas en el estado y los priistas también que se sienten traicionados, gente buena y gente que quiere un cambio se vengan con nosotros”, comentó.

Al acompañar a Delfina Gómez a una reunión que tuvo con militantes de Morena en la plaza cívica de Atizapán de Zaragoza, Mario Delgado afirmó que la oposición solo tiene mentiras y noticias falsas que tratan de manchar la reputación de la exalcaldesa de Texcoco.

“Pero la maestra es a prueba de todo, tiene una honestidad de vida; la honestidad es su filosofía de vida y el servicio a los demás y no van a poder”, expresó.

Delfina Gómez Álvarez reiteró su llamado a los militantes de su partido a no dejarse amenazar y a que les condicionen los programas a cambio del voto por parte de sus opositores, que van a pretender comprar la voluntad de la población.

“Que bueno que tenemos cada día a más compañeros con una conciencia incomparable; no vendamos nuestra dignidad en ese momento de euforia que nos llegan prometer y a condicionar, porque no solo estaríamos poniendo en riesgo lo que es más importante del ser humano que es la dignidad y honestidad”, dijo a sus seguidores.

La oposición está preparada para ver de qué manera pueden atacarla y difamarla para tratar de dañar su imagen.

"Mientras mi familia, amigos y los militantes saben quién soy, no nos debemos de ocupar en eso, no tengo que estar dando aclaraciones porque no las merecen quienes nos están difamando", mencionó.

La abanderada del partido guinda solicitó a los militantes no dejar pasar la gran oportunidad histórica de derrotar al PRI y poder cambiar la realidad de los habitantes del Estado de México.

Además de Atizapán de Zaragoza, Gómez Álvarez estuvo también en Soyaniquilpan.



