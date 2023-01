Delfina Gómez dice que Valle de Chalco dejará de estar sepultada entre la pobreza y la delincuencia

Valle de Chalco, Méx.-En Valle de Chalco, el municipio 122 del Estado de México, dos de cada tres mexiquenses viven en pobreza extrema y sometidos por la delincuencia a causa de la indiferencia de autoridades ajenas a las problemáticas de la localidad, dijo Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena al gobierno mexiquense.



Esa localidad del oriente de la entidad ha sido sepultado en la pobreza y la delincuencia, por lo que casi no se ha hecho algo para resolver esa problemática, pero anticipó que el cambio ya está cerca para todo el Estado de México, dijo en un evento realizado en territorio vallechalquense al que acudieron miles de militantes y simpatizantes de Morena.

“Tenemos ese compromiso y esa obligación con las nuevas generaciones”, expresó la también senadora con licencia.

Gómez Álvarez pidió a los militantes y simpatizantes vallechalquenses ir unidos para lograr el anhelo del cambio.



Los habitantes no tienen por qué conformarse con una vida en la pobreza, pues tienen derecho a una vida digna “y no tengan dudas que traeremos un nuevo amanecer, no solamente lleno de esperanza, sino también de mejoras, que sea libre de corrupción, libre de mentiras. Este pueblo de Valle de Chalco no está solo”, comentó.



“Nosotros somos promotores de la ayuda al pueblo, por eso me permito aclararle a ustedes que pueden tener la certeza de que los apoyos no solamente se mantendrán, sino que nunca se utilizarán como medida de presión o chantaje político”, dio a conocer.

Perrito "Comino" adoptado y llamado al cambio

En el mitin adoptó a Comino, un perrito rehabilitado por el gobierno municipal.



Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Delfina Gómez, llamó militantes y simpatizantes a organizarse para lograr el cambio que tanto requiere el Estado De México.



“Que nuestros enemigos de enfrente, los del partido más corrupto en la historia de México, no se olviden que el pueblo sabe que representan el pasado, los privilegios, la corrupción, el saqueo y la manipulación”, expuso.



Mencionó que la candidata del partido de la corrupción dice que hay que ser valientes, pero allá son valientes para querer engañar y engatusar a la gente, cuando durante 100 años han sometido al Estado de México al atraso, la corrupción y el subdesarrollo.



Higinio Martínez, delgado especial de Morena para el proceso electoral en el Estado de México, recordó que la mayoría en Valle de Chalco respaldó hace seis años a Delfina Gómez, “aquí ella arrasó. El fraude nos lo hicieron en otro lado, pero ahora no lo vamos a permitir, ahora somos muchos más y estamos listos para el cambio”.

Acompañada por el Coordinador General de la precampaña, Horacio Duarte; así como del Delegado Especial de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez; y la Dirigente Estatal del partido, Martha Guerrero, Delfina Gómez destacó la unidad en el partido.



Música, fiesta y porras a Delfina

Entre los tamborazos de la Banda M5 y los gritos de “¡Es un honor estar con la mejor…!”, Delfina Gómez anticipó que ni en Valle de Chalco ni en ningún otro municipio del Estado de México se lucrará con la necesidad de la gente.



