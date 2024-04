Mariana Rodríguez Cantú, candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey anunció la creación de una Ventanilla Única para nuevos MiPymes, con el objetivo de orientar e impulsar a los emprendedores regios.

Ante vecinos de la zona Cumbres Elite, informó que se proyectan trámites totalmente digitales y el apoyo y orientación en el registro con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Acta Constitutiva.

Como parte de su cuarto Eje de trabajo llamado ‘Monterrey Emprendedor’, Rodríguez Cantú anunció la inversión de mil millones de pesos en créditos para la creación y crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

“La realidad es que todos estos trámites son muy costosos cuando lo hacemos de manera personal, pero el municipio se puede encargar de cubrir el costo de todo esto”, explicó.

“Además fortalecer a todas las personas que quieran emprender a través de créditos municipales de un millón y hasta tres millones de pesos”.

Además de estás acciones, se implementará los programas de "Emprende desde tu Casa", "Mamás Emprendedoras", así como incentivos de exentar impuestos a empresas que generen empleo, crear una bolsa de trabajo de regios para regios y fortalecer el consumo local.

“Existen muchas mujeres y madres solteras que quieren emprender desde su casa y no tienen las herramientas para hacerlo. Adultos mayores que ya no pueden acceder a un trabajo porque ya no los contratan por su edad, pueden emprender”.

Rodríguez Cantú, dijo también que buscarán fortalecer las Bolsas de Trabajo del municipio, para conectar personas que buscan trabajo con los mismos emprendedores y así fortalecer el ciclo de un ‘regio que le da trabajo a otro regio’.