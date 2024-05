Monterrey, Nuevo León.- Jorge Álvarez Máynez invitó a los mexicanos a reflexionar si para el próximo sexenio quieren “¿continuidad o evolución?” y elegir al candidato a la Presidencia de México que sea mejor para “no regresar a la vieja política del pasado” después de que Andrés Manuel López Obrador termine su mandato.

Asimismo, sostuvo que el guion de la contienda ya cambió a favor de Movimiento Ciudadano (MC), hecho por el que el partido naranja tiene amplias posibilidades de llevarse la victoria en las urnas el próximo 2 de junio.

“Hasta ahora la elección estaba pensada entre quién era peor, quién era más mentirosa, más corrupta porque ellas no han dejado de insultarse. Ahora, que la gente sabe que el PRI y el PAN no van a regresar, que el pasado de corrupción de la vieja política no va a regresar, se trata de qué es mejor después de López Obrador”, dijo el abanderado naranja en rueda de prensa tras su encuentro con simpatizantes en la reserva ecológica.

El político zacatecano aprovechó su visita a Nuevo León para explicar que, de alcanzar la Presidencia de México, implementará en todo el país un proyecto de Estado como el que puso en marcha Samuel García en aquella entidad “que transformó los programas sociales, es eficiente, moderno, y que cambiará la estrategia de seguridad”.

“La pregunta de las próximas semanas es: ¿continuidad o evolución? Y nosotros somos la evolución”, dijo.

Para este último mes de campaña, Álvarez Máynez adelantó que continuará con la misma estrategia que hasta ahora lo impulsó al segundo lugar de las encuestas: el acercamiento a jóvenes y niños.

“¿Cuál va a ser la estrategia para estas cuatro semanas?”, se le cuestionó.

“Esa precisamente, pedirles a los jóvenes ahora que, así como entre los jóvenes ya logramos cambiar la elección, ahora nos ayuden a hablar con sus papás, con sus tías, con sus tíos, con sus abuelos lo están haciendo y ellos van a ser el motor del cambio político en México y que ellos nos ayuden a llegar a sus tíos, a sus abuelos, a sus abuelas y a sus papás”.

