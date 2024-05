Tras esperar cuatro meses el reembolso de 200 mil pesos de radioterapias, que pagó Sara Montenegro en un hospital privado y al empeñar su casa en el norte del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se los rembolsó.

El IMSS le entregó en días recientes el cheque por la cantidad solicitada, EL UNIVERSAL dio a conocer la historia de la señora Montenegro en el reportaje: “Endeudarse para sobrevivir, la otra cara de desabasto”.

Sara Montenegro tiene 61 años, vive en Baja California y en 2020 le diagnosticaron cáncer de mama, pero se atendió en un hospital privado. Por la pandemia, no podían recibirla en el IMSS; enfrentó una recaída e hipotecó su casa por 500 mil pesos para solventar los gastos.

La Unión Nacional de desabasto A. C expresó “el día de hoy celebramos que logramos que el IMSS le rembolsara más de 200 mil pesos que ella pago por sus radioterapias, dinero que no tenía y no tiene ya que tuvo que empeñar su casa”.

