Con la oposición es regresar a los saqueos, privatizaciones, al cártel inmobiliario, y a la guerra contra el narco, aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al señalar que el siguiente 2 de junio solo habrá dos caminos y la respuesta es que “siga la transformación”.

Durante un mitin en la alcaldía Venustiano Carranza, en compañía de la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, Sheinbaum Pardo descartó que el mismo proyecto político ha gobernado la ciudad en los últimos sexenios, pero que en realidad Miguel Ángel Mancera, mandatario local del 2012 al 2017, traicionó al pueblo, subió el precio del Metro, privatizó diversas zonas, y también que llenó de edificios toda la ciudad y si no lo hizo más fue por la resistencia de la gente.

“Venimos a comprometernos con ustedes a que vamos a seguir gobernando con los mismo principios, por el bien de todos primero los pobres porque se apoya al que menos tiene a todos les va mejor, así lo ha demostrado el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Además, Sheinbaum criticó que el ‘PRIAN’ ahora trae el cuento de que Clara Brugada y ella no se llevan bien, pero aseguró que es falso y que al contrario hará equipo con ella pues han luchado juntas, “somos un equipo y además somos el equipo ganador”:

“Los del PRIAN ahora traen el cuento, no se si oyeron el debate de Clara, bueno que por cierto felicidades a Clara Brugada en su debate, ya viene el tercero y le va a volver a poner una revolcada a los PRIANISTAS, pero dicen que Claudia y Clara no se llevan bien, ¡Oyero eso? ¿Lo han oído? Es parte de su campaña imagínense, insidiosos, no solo somos amigas Clara y su servidora y también Evelyn (Parra) sino que hemos luchado desde hace años, la mejores amistades son las que se dan en la lucha por la justicia, somos un equipo y además el equipo ganador en Venustiano Carranza y en el país”:

Durante el mitin en la alcaldía Venustiano Carranza donde arribó la candidata presidencial, Claudia Sheimbaum, se contó con la presencia de migrantes venezolanos y colombianos.

Los migrantes señalaron a una señora quien es simpatizante de Morena, como responsable de su presencia en dicha manifestación.

A pregunta expresa que realizó El UNIVERSAL, los migrantes no tenían certeza del evento que se llevará a cabo en dicha alcaldía, el cual contó con la presencia de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que, en el arranque de campaña de Sheimbaum en el Zócalo capitalino, este diario también documentó el arribo de migrantes haitianos.

