Chilpancingo.— Los candidatos a la alcaldía de Marquelia, Guerrero, Fermín Zúñiga Trujillo, de la coalición PRI, PRD, PAN, y Jaime Carmona Huerta, de Movimiento Ciudadano (MC), informaron que suspendieron sus campañas por falta de condiciones de seguridad.

Además, el aspirante de Morena a la alcaldía de Cochoapa El Grande, en la Montaña, Albino Gómez Vázquez, suspendió su campaña después del ataque armado que sufrió el domingo 26, donde fue asesinado su coordinador de campaña, Felipe Chávez González.

Desde el lunes, Gómez Vázquez es resguardado por soldados de la Guardia Nacional.

La decisión de los candidatos de Marquelia se da luego de que la noche del viernes 24 de mayo fue asesinado a balazos afuera de su casa el coordinador de la alianza Fuerza y Corazón por México de dicho municipio, Arquímides Díaz Justo.

En un comunicado, Zúñiga Trujillo informó que acordó con su estructura electoral suspender sus actos de campaña desde el lunes.

ZúñigaTrujillo afirmó que la suspensión de su campaña y la cancelación de su cierre de actividades también es en solidaridad con la familia de Díaz Justo.

“En este proceso electoral me conduje y me conduciré con responsabilidad, por ello hice planteamientos de un proyecto claro, pero sobre todo alcanzable para el desarrollo de Marquelia, el cual pongo en tus manos para que lo razones y me otorgues tu confianza el próximo 2 de junio”, expuso en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, el candidato de MC a la alcaldía de Marquelia, Jaime Carmona Huerta, informó que decidió cancelar su actos públicos y cierre de campaña en solidaridad con la familia de Díaz Justo.

Carmona Huerta llamó a la ciudadanía a reflexionar su voto para devolverle la paz a Marquelia.

En la recta final de la campaña en Guerrero, la violencia contra candidatos y candidatas se intensificó, sobre todo en la Costa Chica.

Una semana antes, dos candidatos del PRD en los municipios de San Marcos y —el de reciente creación— Las Vigas anunciaron que suspendían sus campañas. La candidata del MC en el municipio de Las Vigas informó que cancelaba definitivamente sus actividades proselitistas. En los tres casos las causas fueron amenazas.