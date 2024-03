Juchitán.— Los candidatos de Morena a las presidencias municipales de Chahuites y San Pedro Tapanatepec, comunidades de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, valoran la pertinencia de solicitar seguridad especial durante el periodo de la campaña municipal que iniciará a fines de abril de este año.

Esa decisión, dijeron, la comenzaron a analizar después de que fue asesinado el presidente municipal en funciones de Chahuites, Joaquín Martínez López, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Rosell Castillo Martínez, quien ganó la encuesta en Morena para “coordinar los trabajos de Defensa de la 4T” en Chahuites, y Guadalupe Vásquez Cruz, coordinadora de la autollamada Cuarta Transformación en San Pedro Tapanatepec, señalaron por separado que podrían pedir la protección policial.

Los dos municipios vecinos son colindantes con Chiapas y esta no es la primera vez que han vivido episodios de violencia. En febrero de 2021 fue asesinado a balazos el entonces edil de Chahuites, Leobardo Ramos, mientras que en 2022 el edil de Tapanatepec, Humberto Parrazales, sobrevivió a un atentado armado.

“Anoche empecé a valorar si pido una escolta o una protección especial durante la campaña municipal, lo he pensado, pero no lo he decidido, y quiero invitar a mis demás compañeros de los otros partidos que son candidatos a la presidencia de Chahuites a una reunión”, dijo Rosell Castillo.

El propósito de ese encuentro, añadió, sería establecer acuerdos de respeto, de no agresión y sobre todo de que “nadie haga compromisos ajenos a los intereses de la población de Chahuites para que el municipio viva y trabaje en paz”.

Por su parte, Guadalupe Vásquez Cruz, candidata de Morena a la alcaldía de San Pedro Tapanatepec, reveló que también considera la posibilidad de pedir vigilancia especial durante el periodo de la campaña electoral en el municipio.

Chahuites y Tapanatepec son dos municipios istmeños que comparten la producción de mangos de exportación, accesos a las playas del sistema lagunar de Mar Muerto, así como el paso obligado de la comunidad migrante tanto por tierra como por lanchas.

