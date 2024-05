Óscar Pinto Gómez renunció a la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la alcaldía de Altamirano tras considerar que no existen condiciones de seguridad para contender hacia los comicios del 2 de junio.

El ex candidato dirigió una carta a la consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

En el documento se expuso que renunció a la candidatura para la presidencia municipal, en esa región de la selva de Chiapas, porque no se cuenta "con las condiciones de seguridad necesarias para mantener mi vida e integridad de mi familia, así como la de mis compañeros de mi planilla”.

Pinto Gómez también comunicó su renuncia a la dirigente estatal del Partido Verde, Valeria Santiago Barrientos, quien a su vez señaló que es el único candidato que ha dejado la candidatura de esa institución política.

A partir de octubre de 2021, Altamirano es gobernado por un concejo municipal, encabezado por María García, designada por la Legislatura estatal. El concejo se formó después de que las protestas de opositores obligaron a que la alcaldesa constitucional Gabriela Roque Tipacamú, del PVEM, pidiera licencia al cargo sin haberlo asumido.

Altamirano ha sido desde entonces escenario de varios conflictos políticos -sociales. El más reciente fue el 25 de abril cuando fue María García fue privada de su libertad en una comunidad, debido a que pobladores de varias localidades le exigen que cumpla con la construcción de obras públicas .

El lunes, en un video de redes sociales, la presidente concejal afirmó que no se encuentra secuestrada y que no le exigen dinero a cambio de su liberación. García López que apareció con los demás integrantes del concejo, pidió que se mantenga "a la sociedad en calma para que no haya mayores problemas”. Aseguró, atiende el problema relacionado con el reclamo por el incumplimiento de obras comunitarias.

