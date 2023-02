A bordo de una moto, Alejandra Del Moral arriba a encuentro con militantes en Coacalco

A bordo de una motocicleta, la precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral, llegó a bordo de una moto a un encuentro con militantes priistas de Coacalco.

Durante su encuentro con la militancia, Del Moral pidió defender su proyecto y nunca retroceder ante las adversidades, "hagamos que sigan pasando las cosas buenas en el Estado de México, no queremos que enquisten una ideología política que solo retrocede y no avanza. Este es el proyecto de los valientes que queremos ir hacia delante y no hacia atrás”.



Este viernes la precandidata única por el PRI también visitó Texcoco, para revisar detalles sobre el evento de cierre de precampaña y la convención de delegados que se llevará a cabo el domingo en dicho municipio.

Tras la polémica que ha generado el anuncio sobre que acudirá a esta demarcación, considerada como bastión de Morena, y en donde también se desarrollará el cierre de campaña de la precandidata de Morena, Delfina Gómez, la contendiente priista publicó a través de sus redes sociales que “¡La ola valiente va creciendo! En equipo, con la militancia, las y los simpatizantes, estamos cerrando precampaña, afinando detalles y convencidos de que lo mejor está por venir”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

cls