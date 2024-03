El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, informó que su equipo legal analiza interponer una queja en contra del jefe de Gobierno, Martí Batres, por sus constantes intervenciones durante este proceso electoral.

En entrevista, insistió en que el mandatario capitalino es un “porro” y vocero de campaña, por lo que analizan pedir al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su intervención.

“Lo está valorando el equipo jurídico de los partidos y mi equipo jurídico, seguramente (nos quejaremos), hay que dejar el antecedente de que este amigo no es un demócrata”, subrayó.

En este sentido, pidió a Martí Batres cercenarse, y dejó claro que tiene todas las pruebas que sustentan sus dichos en el debate chilango del pasado domingo.

“Todo se lo vamos a decir, pero no a él, él ya se va, ahora que estemos en el gobierno vamos a desenmascarar todo lo que ha venido diciendo. Por supuesto (ha cometido ilegalidad desde su cargo) ese es su nivel de desesperación, les vamos a ganar la Ciudad, ya no saben ni qué hacer… no es algo que nos espante, sabemos que es un porro y no un Jefe de Gobierno”, argumentó.

Ayer el mandatario capitalino usó la mayor parte de su conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento para criticar las “mentiras” que se habían dicho durante el debate chilango de este 17 de marzo.

Santiago Taboada habló luego de reunirse con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Ciudad de México, en donde se comprometió a hacer la mayor inversión en obras y servicios de toda la historia de la Ciudad.

Asimismo, sostuvo que lo denunciado durante el debate chilango en contra de la candidata de Morena, Clara Brugada, por adquirir una vivienda por 339 pesos, tiene sustento jurídico.

“Ahí está el folio real, un folio real no te lo dan por un anticipo o un paguito, es un folio real del Registro Público de la Propiedad, por cierto, de su Registro Público de la Propiedad”, argumentó Santiago Taboada.

