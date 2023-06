Miami. “Tenemos que ir, llueva, truene o relampaguee”. Norma Martínez, originaria del Estado de México y una de las primeras en votar en Montreal, Canadá, fue una de las mexicanas que este domingo “estrenó” el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) que ha servido como una muestra de lo que sucederá en las presidenciales de 2024.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió los módulos receptores de votación en las cuatro sedes asignadas –los consulados de Los Ángeles, California; Dalla, Texas; Chicago, Illinois y Montreal, en Canadá- para que por primera vez en la historia de México los connacionales en el exterior pudieran votar presencialmente a través del SIVEI.

“Desde que tramité mi INE en el consulado de Toronto, ahí me dieron información, de que podíamos venir a votar; pero no me imaginé que fuera a ser en Montreal”, contó Martínez, quien viajó seis horas en automóvil con tal de ejercer su derecho, a la consejera electoral Dania Ravel.

A pesar de los 540 kilómetros de distancia, Norma le dijo a su hijo: “Tenemos que ir; truene, llueva o relampaguee”. Martínez se mostró muy contenta de haber votado y se expresó así del sistema electrónico puesto en marcha por el INE: “Es muy fácil, simplemente hay que seguir las instrucciones que nos dan acá”.

Lee también ¿Quién va ganando en el Estado de México?: Inicia conteo del PREP

Al cierre de las casillas en las tres sedes asignadas en Estados Unidos se contabilizaron las siguientes estadísticas: En Los Ángeles acudieron a votar 56 conciudadanos, de los cuales 46 son del Estado de México y 10 de Coahuila. En Dallas votaron 91; de estos, 29 mexiquenses y 62 coahuilenses. En Chicago fueron 51, de los que 49 votaron para los comicios del Estado de México y dos para los de Coahuila.

Otros mexicanos que asistieron a las otras sedes coincidieron con Norma y compartieron con EL UNIVERSAL su experiencia. “La verdad estoy sorprendido porque no creí que fuera tan sencillo y sobre todo bien organizado” dijo Fernando desde Los Ángeles y originario de Coahuila; “así se siente uno orgulloso de su país”.

Desde Dallas, María comentó: “me sentí muy emocionada porque además de la buena organización, en cuanto votó la primera persona, todos los que estábamos ahí aplaudimos así, sin pensarlo; fue un momento muy especial”.

De acuerdo con un reporte del INE, 350 mexicanos, hombres y mujeres, se registraron para acudir a los consulados de las cuatro sedes asignadas y votar presencialmente.

Lee también Tras cierre de casillas, Delfina y del Moral se declaran cada una ganadoras a gubernatura del Edomex

El número de mexiquenses registrados en el padrón del INE que viven en el exterior, la gran mayoría en la Unión Americana, suman alrededor de 52 mil y los coahuilenses son poco más de 20 mil.

Aunque no hubo reporte de mayores problemas durante la jornada, sí trascendió que hubo inconformidad de parte de algunos votantes que llegaron a las sedes consulares con su credencial del INE expedida en sus lugares de origen en Coahuila y Estado de México, pero que no estaban registradas en las respectivas listas del INE en el exterior y no pudieron ejercer su voto.

Otra situación que algunos votantes comentaron fue que no estaban seguros del sistema electrónico. “Me sentí confundido, hice lo que me dijeron, seguí las instrucciones, pero no estoy seguro que mi voto se haya ido hacia la candidata por la que voté” dijo uno de los participantes a esta casa editorial. Comentarios similares se escucharon en distintos momentos del proceso.

Además del SIVEI, mexiquenses y coahuilenses pudieron votar del modo tradicional: a través del servicio postal y de internet. Para 2024 los procedimientos serán prácticamente los mismos.

Lee también Espían con Pegasus a quien lidera investigación de México sobre la Guerra Sucia, reporta The Washington Post

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rcr