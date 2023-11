Tecate, BC.- Al asegurar que “quieran o no lo quiera, el conservadurismo va pa´ afuera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó que “la que me va a relevar” ganará con más de los 31 millones de votos que él obtuvo en la elección de 2018.

Al encabezar la supervisión de programas sociales en la entidad, el Mandatario federal destacó que pese a la oposición votó en contra en la Cámara de Diputados, se logró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, por lo que, destacó, se tienen recursos económicos para que sigan los programas de bienestar.

“Lo quieran o no lo quiera, lo quieran o no lo quieran el conservadurismo va pa´ afuera.

“Afortunadamente es bueno lo que viene. Hay un buen relevo, no se preocupen, yo estoy contento porque no van a haber retrocesos, es decir, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Nada, van a ver, va a ser mejor, quien va a ganar incluso va a tener más votos que los que yo obtuve, yo obtuve el apoyo de 31 millones de ciudadanos, en la próxima elección se los aseguro, hacemos una apuesta de que va a ganar, la que me va a relevar va a ganar con más de 31 millones de votos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que quiso realizar una gira de tres días en la entidad fronteriza para mostrar su apoyo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), porque, acusó, “hay muchos ventajosos” y otros que “son medio corajudos”.





AMLO en visita a Tecate, Baja California. 10 de noviembre de 2023. Especial

Destaca que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha criticado la gestión de la actual gobernadora.

“La vamos a seguir apoyando, a Marina del Pilar, nuestra gobernadora, casi no lo hago con otros gobernadores, con otras gobernadoras, no quiero que se despierten celos, sentimientos, pero, porque la verdad tengo muy buena relación con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, pero Marina necesitaba sentir el apoyo del gobierno federal, que no está sola porque hay unos que son muy ventajosos, hay algunos que son muy ventajosos y otros que son medio corajudos.

“Y pues se tiene que saber que tenemos que apoyar todos a Marina, seguirla apoyando para que haga un buen gobierno, como lo está haciendo”, expresó.

Al término del acto, asistentes al acto, le cantaron “Las Mañanitas”, a unos días de que cumpla 70 años, además de que docenas de niños brincaron las vallas metálicas y burlaron a los integrantes de la Ayudantía Presidencial para saludar y tomarse fotos con el presidente López Obrador.