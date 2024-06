Al asegurar que es una decisión en la que deben tener voz los mexicanos, Jorge Álvarez Máynez propuso que la conformación del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sea sometido a consulta popular.

“En muchos países del mundo son instancias democráticas también las que eligen el gabinete, y ahora ya se anunció, por ejemplo, que va a continuar el secretario de Hacienda, me parece que esa es una decisión en la que tendrían también cabida las opiniones de las mayorías.

“Discutamos ese tipo de temas con seriedad y con profundidad, y no lo que vaya conviniendo al gobierno en turno”, opinó el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Álvarez Máynez hizo esta declaración en el marco de la reforma al Poder Judicial sobre la que consideró que “hay mucho por reformar”, hecho por el que consideró que una reforma al Poder Ejecutivo también es necesaria.

Adelantó además que planteará a MC alistar un proyecto formal para que los miembros del gabinete de la próxima Presidenta sean electos por voto ciudadano.

“Yo lo planteo de manera formal, lo he planteado en otras ocasiones de diferentes maneras, pero creo que cuando hablamos de control democrático a los distintos poderes debe de ser parejo, no nada más al Poder Judicial, porque en este momento no tengamos un acuerdo. Yo incluso he llegado a proponer esta idea de los ministros por elección, me parece válida para discutirse.

“No me parece que eso se deba en función de una misma aversión con un ministro en particular o con una decisión en particular de un juez. También creo que se debe de revisar varias de las cosas que plantea el Presidente, que ha planteado Morena”, señaló.

Álvarez Máynez apuntó que estos planteamientos son importantes toda vez que el poder está centralizado en el oficialismo y se requieren controles democráticos a todos los poderes.

