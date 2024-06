El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, será una buena Mandataria porque tiene la sensibilidad de escuchar, respetar y atender a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados, a los humillados.

A 10 días del avasallador triunfo de Morena en las elecciones federales y locales, el Mandatario consideró que la continuidad con cambio ayudará micho al país y desde luego a la gente.

“Porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensa como el joven que despide a su trabajadora (porque apoya a Morena), porque no es sólo es ese joven son millones, y los responsables de ese proceder son los de arriba, los conservadores corruptos…”.

“Y quien va a gobernar tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados a los humillados. Eso es muy importante, porque si no iba a sería un retroceso, atender sólo una minoría y olvidarse de la gente”.

El presidente López Obrador dijo que aunque su sexenio está por concluir la gente seguirá recibiendo los programas sociales y se van a ampliar con las propuestas de campaña de la doctora Sheinbaum.

“La Presidenta electa Claudia Sheinbaum está hablando y fue su compromiso, va a enviar la iniciativa para que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años, no es nada más que se eleve a rango constitucional, sino que ya cuando ella entre, a más tardar a principios del año próximo empieza este programa”.

Explicó que además la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México propuso hacer universal las becas para todos los estudiantes de nivel básico.

“Eso nosotros no lo pudimos hacer, nosotros tenemos como 5 millones de becas de nivel básico, y 5 millones de preparatoria ahí si es universal”, expresó.

























