VIDEO: En menos de un minuto, tres sujetos roban a pasajeros en un camión en Toluca

Toluca, Méx.- Un grupo de asaltantes de transporte público fue captado a través de las cámaras de vigilancia de un camión de la línea TEO mientras circulaba en la calle Pino Suárez, en Toluca.

En el video se observa a tres hombres que ascienden a un autobús, uno de ellos porta una sudadera gris, una bolsa y un arma. Al subir se dirige inmediatamente hasta el fondo del camión y comienza a recoger los celulares y otras pertenencias de los pasajeros.



Detrás suben dos sujetos más, con sudaderas color negro, que también amagan al pasaje y les quitan sus pertenencias. En menos de un minuto asaltan al pasaje y todos se bajan del camión, sin que los usuarios traten de defenderse.

De acuerdo con empresarios de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Valle de Toluca (Canapat) no han podido detenerlos porque el único que acudió para denunciar fue el conductor de la unidad, pero los pasajeros no quisieron establecer la denuncia correspondiente, pero como al conductor no le robaron nada, al acudir ante el MP desestimaron la denuncia.

"Los asaltantes no son tontos, porque ellos saben que el conductor los puede reconocer, por eso no les quitan la cuenta, ni nada; como a él no le robaron nada, no hay delito en su contra, pero los pasajeros piensan que los choferes están coludidos, pero no es así", lamentó.

Por lo que pidieron a los pasajeros que si los reconocen, denuncien, pues de lo contrario no podrán detener a estos delincuentes.

A la par, dijo, sobre Tollocan operaba otra banda, a la que apodaron del Chaleco Naranja, pues portaban una prenda como si se tratara de trabajadores de la construcción u obreros, quienes ya habían cometido varios atracos desde el inicio de año.

Esos delincuentes fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público hace unos días, se trata de hombres muy jóvenes, de entre 24 y 28 años, quienes llevaban todo el mes de enero y principios de febrero asaltando.



