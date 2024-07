Tecámac, Méx.-“Una ambulancia, una ambulancia Chuchín, Chuchín no te duermas, auxilio, auxilio, no no, no, hijo no, no puede ser, está vivo mi hijo, una ambulancia, una ambulancia, Chuchín, Chuchín no te duermas!” gritó desesperado el padre de un joven de 17 años, quien fue baleado por unos hombres cuando circulaban sobre la autopista México-Pachuca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el muchacho murió después de que fue trasladado al Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tecámac.

En un video difundido en redes sociales, se observa que el conductor de una camioneta, acompañado de su hijo, fue interceptado por al menos dos sujetos que manejaban un auto color negro con placas de circulación Z72BCW.

Los tripulantes de la camioneta se paran justo donde se encontraba personal de la autopista, ahí desciende uno de los individuos y al ver que eran grabados, huyen del lugar.

El padre del menor le indica a su hijo que siga grabando, pero metros más adelante, los hampones se les emparejaron y desde el vehículo les disparan en al menos cinco ocasiones.

#ALERTA hombre y su hijo fueron atacados a balazos por sujetos que intentaron extorsionarlos sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Ojo de Agua al darse cuenta que eran gravados disparan y matan al jo en de 17 años.

Tambien Operan sobre la México-Tulancingo pic.twitter.com/ODg5YMfDPi — Red Emergencias Méxi (@RedEmergenciasM) July 3, 2024

El hijo del conductor resultó gravemente herido, su padre desesperado pidió ayuda, según se oye en el teléfono que llevaba el joven porque ya no se ven imágenes posteriores del ataque.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes pidieron el apoyo de los servicios de emergencias.

El ataque ocurrió el pasado 28 de junio en el kilómetro 29 de la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac.

En el lugar fueron hallados al menos cinco casquillos percutidos.

Los sujetos lograron darse a la fuga y ahora son buscados por las autoridades mexiquenses, quienes iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

