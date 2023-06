Tecámac, Méx-. Temperaturas de hasta 34 grados centígrados se esperan en este municipio mexiquense, por lo que autoridades de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos recomiendan a la población tecamaquense que extreme las medidas ante la tercera onda de calor de este año, que se registra en gran parte del territorio nacional.

Especialmente extremar los cuidados a la población más vulnerable que son los menores de cinco años, personas con enfermedades crónicas, trabajadores que realizan actividades a la intemperie, adultos mayores y mascotas.

La onda de calor se caracteriza por ser un periodo de temperatura excesiva durante varios días, combinada con humedad y es más frecuente en las ciudades por la deforestación y contaminación.

Por ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecámac, recomienda no exponerse al sol entre las 11:00 a 16:00 horas, vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, no realizar actividades físicas intensas, tomar suficiente agua aunque no tenga sed y comer alimentos frescos.

Utilizar protección solar (mínimo F15), lentes de sol, gorra o sombrero y no estar al interior de un vehículo con las ventanillas cerradas, apuntaron paramédicos de PC.

Temperatura de 34 grados en Tecámac. Foto: Especial

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, se estima que durante esta semana, en el municipio de Tecámac, se registrará una temperatura máxima aproximada de 34 grados, por lo que es importante que la población implemente estas medidas preventivas.

El exponerse a periodos prolongados a los rayos del sol pueden ocasionar insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y en la piel.

En caso de presentar dolores de cabeza y convulsiones, pérdida del conocimiento, confusión, mareos, pulso rápido, náuseas, sudoración excesiva, piel seca, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, recomienda acudir a los servicios médicos, ya que se puede tratar de un golpe de calor.







