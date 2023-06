NAUCALPAN, Méx.- Pese a tener el presupuesto más alto del país con 356 mil millones de pesos, el Estado México ocupa la posición 21 en el país en materia de competitividad y está entre las entidades con mayor corrupción del país, señaló Laura González Hernández , presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México ( CCEM).





Laura González Hernández , presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México.

“Hoy por hoy el Edomex no es atractivo para la inversión"

Por ello es urgente que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico informen antes del mes de septiembre, cuando termina el sexenio que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, informen en qué etapa van cada una de las inversiones que anunciaron, indicó González Hernández.

“Hoy por hoy el Edomex no es atractivo para la inversión, lo acaba de decir el IMCO -Instituto Mexicano para la Competitividad-”, lamentó la presidenta del CCEM.

Por ello cuestionó hacia donde se han ido los 356 mil millones de pesos que integran el presupuesto del Estado de México, el más grande del país “¿hacia dónde se va?”, porque no está reflejado en la rehabilitación de carreteras o autopistas, ni en seguridad o en parques industriales para incentivar la llegada de nuevas inversiones, aseveró la dirigente empresarial en conferencia de prensa.

“No nos asusta la alternancia”

En cuanto al triunfo de Morena en el Estado de México, con la maestra Delfina Gómez como la virtual nueva gobernadora, Laura González afirmó que a los empresarios “no nos asusta la alternancia” y que dan su voto de confianza al nuevo gobierno, porque es el que eligió la ciudadanía.

“Nos preocuparía que en el Edomex no hubiera democracia”, porque en el país desde hace 23 años hay alternancia en el gobierno federal. “El pueblo evalúa y califica a los gobiernos. Acostumbrémonos a que aquí no hay colores, hay gobiernos o cumplen o no cumplen” y que la ciudadanía premia o castiga con su voto.

La dirigente empresarial afirmó que confía que en estos meses quienes integrarán el nuevo gobierno, estén realizando un diagnóstico de los temas urgentes del Estado de México y confió en que la maestra Delfina Gómez cumpla los compromisos que asumió ante los empresarios que integran el CCEM, especialmente en materia de seguridad, combate a la corrupción, eliminar trabas burocráticas para la operación de las empresas y mejora de carreteras y autopistas para el paso de mercancías.