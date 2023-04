Toluca, Méx.- Alrededor de 10 personas, familiares de los lesionados en la volcadura del autobús de Flecha Roja el jueves 6 de abril, se manifestaron en Toluca, demandando a la empresa que se haga responsable de los gastos médicos, funerarios e indemnizaciones de los lesionados y familiares de los fallecidos.

Adriana López, familiar de uno de los hombres heridos, dijo que se encuentra internado en la clínica del IMSS 220, en Toluca, pero la empresa Flecha Roja no se ha responsabilizado de la atención médica de los lesionados. Señaló que su familiar "se encuentra grave, con varias facturas", aún así no les dan información precisa sobre el estado de salud de su familiar y tampoco se ha pronunciado la empresa sobre la cobertura de los gastos médicos.

"Nosotros hablamos con una persona del MP, el cuál nos dice que ya fue un abogado para deslindar a la empresa y se haga cargo el chofer, quien fue trasladado a un penal, aún con lesiones", comentó.

Lee también: Dan a conocer lista de lesionados tras volcadura de autobús en carretera Toluca-México

"De hecho (el conductor) no puede ni respirar, porque nosotros vimos cuando se lo llevaron y sí iba mal. Un familiar dice que de hecho fue él quien lo ayudó para salir del autobús", agregó.

Afirmó que a Flecha Roja le piden que se haga responsable, que atienda a los familiares que quedaron mal y les brinde un buen seguro a los lesionados, porque no nos dicen en el IMSS si les van a dar o no el tratamiento que requieren, pero la empresa no ha preguntado nada sobre los pacientes.

"Ni siquiera hay una cifra sobre el número de personas que han fallecido, se ha manejado un número pero nadie ha confirmado la cifra real", lamentó.

Lee también: Dan de alta a nueve víctimas de la volcadura de un autobús en carretera Toluca-México

Por su parte, Eva Jiménez González, familiar de cuatro lesionados, dijo que las dos adultas se encuentran delicadas, a una de ellas le cayó el camión encima, otra tiene una lesión en la cabeza pero "me la quieren dar de alta, aunque no come, no coordina, además tengo dos niños que me dieron de alta; uno con fractura en clavícula y el otro solo le hicieron una radiografía, me dicen que no tienen huesos rotos, los tuve casi un día y medio afuera de la clínica", reprochó.

Señaló que Flecha Roja no se hace responsable de los lesionados, pues llamó a la empresa y le dijeron que no cuentan con seguro, además solicitó el traslado de sus pacientes a un hospital privado en la Ciudad de México, pues son de Iztapalapa y poder estar con los niños dados de alta en casa, pero"nos dicen que no cuentan con seguro, lo que pedimos es que la empresa se haga responsable al 100% de todos los gastos, queremos un hospital privado y gastos de traslado", alegó.

"Me comenta una de mis familiares que cinco veces se paró el camión, estaba mal, desde la salida el camión iba fallando", comentó.

Los inconformes pidieron que la empresa asegure a los lesionados que tendrán atención y que se haga responsable de indemnizarlos, psicológica y económicamente

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr