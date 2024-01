Toluca.- “He escuchado con claridad todo lo dicho por el Ministerio Público, la narrativa sobre algo que no soy, plantea cosas que no soy, siempre he sido respetuoso de la ley”, dijo Raymundo “N”, expresidente municipal de Toluca, durante la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión que se llevó a cabo este viernes en los juzgados de Almoloya de Juárez.

Al exedil se le investiga por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

La audiencia en la que no hubo vinculación a proceso en contra del exedil toluqueño continuará el lunes a las 8:35 de la mañana, aunque Raymundo “N” pidió la ampliación del plazo a 144 horas, por lo que éste vence el 24 de enero a las 10:35 de la mañana.

Sin embargo, este lunes será una continuación de la audiencia inicial para la presentación de datos de prueba que serán incluidas en la carpeta de investigación por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas como mensajes de texto y llamadas que verbalizó, que contienen conversaciones personales entre Viridiana Rodríguez, exesposa del exalcalde y el expresidente municipal, la mayoría en la que éste último ofende e insulta a su exmujer; en otros momentos se dirimen situaciones sobre la tutela del hijo de ambos y en otros le exige la devolución de un diario personal.

Fueron cerca de ocho horas de audiencia, en las que se realizaron al menos tres recesos, uno de ellos en los que se pidió la salida de la prensa porque se presentaría un dato de prueba, una conversación en la que fueron mencionadas terceras personas, de modo que apelaron a la secrecía de dichos datos; sin embargo, el resto de las conversaciones entre la ofendida que es Viridiana Rodríguez y su exesposo, fueron detalladas.

Al final de la audiencia, la defensa del exalcalde solicitó que se le impusiera como medida cautelar la colocación de un brazalete para poder seguir su proceso en el domicilio que tiene en Toluca, a cambio entregaría la Visa, el pasaporte, una cantidad económica pese a que no hay exigencia de reparación del daño y emitir una alerta para impedir que salga del país.

En ese momento, el exedil pudo expresarle a la jueza su petición y dijo que durante todos los cargos públicos ha cumplido con la legalidad.

“Puedo ver a los ojos a los ciudadanos de Toluca, porque yo nunca he violado la ley y cada vez he protestado cumplir y hacer cumplir la ley, en cada uno de los cargos públicos que he desempeñado”, argumentó el edil”, expresó.

Sin embargo, no fue suficiente argumento para que la jueza retirara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el alcalde continuará en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, hasta el lunes que se lleve a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que también pidieron la presencia de Viridiana Rodríguez y de su papá.

