Este sábado la actividad del Mundial 2026 continúa y el primero de los cuatro partidos que nos deleitarán esta jornada es el cruce entre Países Bajos y Suecia, correspondiente al Grupo F que comparten con Japón y Túnez.

Estas dos grandes selecciones europeas se miden en el estadio Houston, con la lucha por el liderato del grupo como objetivo principal. Afortunadamente para los aficionados en México, el partido será transmitido por televisión abierta.

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En su debut, los dirigidos por Ronald Koeman sufrieron un agónico empate por 2-2 contra Japón, así que actualmente ocupan el tercer lugar del grupo con 1 punto.

Por su parte, el equipo de Graham Potter tomó la cima momentánea del grupo tras humillar por 5-1 a su símil de Túnez en el estadio Monterrey.

La Oranje está obligada a ganar si no quiere complicar su clasificación a la siguiente fase; en cambio, los suecos -aunque buscarán el triunfo que asegure su liderato y clasificación- no quedarían descontentos con un empate.

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