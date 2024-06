Toluca, Méx.- María Fernanda García Ramírez, relató que sobrevivió un ataque con arma de fuego por parte Iram "N", el agresor de su mamá, quien intentó matarla para frenar las denuncias en su contra por violencia física, verbal, económica y, psicológica en contra de su madre, por lo que indicó, que se sienten abandonadas por la autoridad y a la espera de la aprehensión de su agresor.

“¿Sólo muertas la autoridad no hará caso?”, reprochó, pues el 5 de junio, cuando se dirigía a una audiencia en la que se definiría el monto de reparación del daño a favor de su mamá, fueron agredidos a balazos.

En estos hechos, ella resultó con la clavícula rota y el pulmón perforado, a su mamá le perforó la espalda y a su novio lo baleó en el cuello, éste último permanece hospitalizado.

La víctima estableció una denuncia por feminicidio en grado de tentativa y por el homicidio en grado de tentativa de su novio, Fernando N; sin embargo, reclamó que recibieron medidas de protección que sólo duraron dos días, no hubo ayuda por parte de las autoridades estatales, la FGJEM, ni la posibilidad de ser albergadas por parte de la Secretaría de la Mujer, aún si su vida está en peligro.

Los hechos que relató se encuentran contenidos en la carpeta de investigación TLA/FEF/FEF/104/166133/24/06, aunque ésta sólo es por las agresiones con arma de fuego, el resto de las denuncias “las tienen en el MP de la fiscalía de género, aunque no sé de qué sirven, porque parece que esperan a que nos mate para entonces ejercer justicia”.

María Fernanda relató que Iram, es el exnovio de su mamá, a este sujeto lo denunciaron dos años antes por haber violentado física, verbal, psicológica y económicamente a su mamá durante casi tres años.

María Fernanda relató que el exnovio de su mamá la violentaba de manera constante y aunque lo denunciaron a las autoridades, no pasó nada. (Foto: Claudia González)

“Le quemaba los brazos y las manos con cigarros, le jalaba el cabello y arrancó su cuero cabelludo, la golpeó hasta dejarla morada de las costillas, nada de eso bastó para que desde un inicio lo detuvieran y después sólo pagó y quedó en libertad”, dijo María Fernanda.

Acusó la omisión por parte de las autoridades, ya que su madre acudió ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género desde el 2022, cuando su mamá denunció por primera vez a su expareja por violencia, luego de ser dada de alta del hospital, tras una golpiza que la llevó casi a la muerte.

Dijo que fueron a este mismo lugar en cuatro ocasiones, acudieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) y relataron los hechos, además su mamá mostró las pruebas de los golpes en las costillas, el sangrado de la cabeza - porque le arrancaba el cabello-, el intento de ahorcarla y las ocasiones que recibió atención médica, fue hospitalizada por golpes; sin embargo, nunca les brindaron medidas de protección.

Si bien el agresor fue detenido y remitido al penal de Almoloya de Juárez en una ocasión, pagó una fianza por 40 mil pesos y quedó en libertad. La audiencia continuaría el 5 de junio, se fijaría la fianza por reparación del daño, derivado de la violencia, el sujeto intentó persuadir a Elizabeth por teléfonos varios días antes de la audiencia, la amagó con asesinarla, descuartizar a sus hijas y nietos, no sólo para evitar el pago, sino para que ella retirara las denuncias en su contra.

El 5 de junio, Elizabeth y María Fernanda, se dirigían junto con el novio de ésta última hacia una audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez, iban a recibir la sentencia sobre el monto por reparación del daño, la cifra ascendería a 100 mil pesos.

María Fernanda relató que ahora deben vivir con miedo, pues el día de los hechos sus dos hijos estaban dentro de su casa, ellos al escuchar las detonaciones se lanzaron al suelo, “por fortuna, porque una de las balas entró por la ventana”.

Señaló que en su colonia, en Geovillas, una zona roja de Toluca, les han hecho un vacío, pues el agresor vivió en este sitio por varios años y los vecinos temen represalias, al grado de huir de ellas cuando las ven en la calle.

Debido a las lesiones, María Fernanda perdió el empleo, ella es bailarina y no ha podido salir a trabajar, sus hijos presentan secuelas psicológicas tras verla tumbada en el piso desangrándose y su mamá no logra ponerse en pie, derivado de una crisis nerviosa que no puede superar.

Señaló que en el kinder frente a su casa, le han pedido que agilice la detención del agresor, pues temen más hechos violentos y que los niños resulten heridos o ponerse en peligro. “No sé qué haremos, no podemos irnos, no logramos ni asomarnos a la puerta sin miedo a que él llegue de pronto o se aparezca”.

Comentó que su mamá ahora recibe atención psicológica, pero que la gravedad de la violencia escaló a grados que no ha logrado sanar fácilmente los daños, ya que incluso la obligó a dejar de trabajar, la mantenía encerrada en casa e incomunicada, pues de acuerdo con el diagnóstico, Iram tiene un problema de celotipia, es narcisista y aprovechó la vulnerabilidad de su madre para violentarla.

“Lo que pedimos es ayuda, porque parece que las autoridades esperaban vernos llegar con un cadáver o al borde de perder la vida para accionar. Ellos tienen todo para dar con el responsable de las agresiones, de los balazos, hay un video en el que se ve claramente como detonó el arma el día de los hechos y aún así, con todas las pruebas no lo detienen y a nosotras no nos ayuda nadie”, lamentó.

