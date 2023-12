Texcaltitlán, Méx.— La Secretaría de Seguridad del Estado de México tiene en calidad de no localizadas a 10 personas, habitantes de Texcaltitlán, confirmó el secretario Andrés Andrade Téllez; sin embargo, se desconoce si dejaron Texcapilla por voluntad propia o si fueron víctimas de algún delito.

“Estamos estimando que sean arriba de 10 personas que tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus, si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron”, precisó.

Rechazó que las desapariciones de las que se habla en redes sociales y medios sean producto de delitos por parte de integrantes de La Familia Michoacana o sean rehenes del grupo criminal a cambio de que entreguen a quienes participaron en el enfrentamiento del 8 de diciembre en Texcapilla.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad estatal pidió a la población no replicar información que no está verificada.

En entrevista durante su visita a la localidad donde hace una semana un grupo de pobladores se enfrentó con integrantes de La Familia Michoacana, lo que dejó 14 fallecidos, precisó que hay una información corroborada sobre una persona no localizada de esa comunidad de la que tiene carpeta de investigación la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Aseguró que atienden cada una de las alertas, cada uno de los datos que se les proporciona y los apoya la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hasta ahora casi todo ha sido descartado y lo que no es motivo de una carpeta de investigación que tiene la fiscalía estatal.

Andrade Téllez explicó que hay un evento que ha sucedido después del enfrentamiento del 8 de diciembre en el campo de futbol, pues ello derivó en que muchos de los habitantes abandonaron la comunidad, y en algunos casos no han vuelto, mientras que otros buscaron un paradero seguro dónde permanecer.

Sin embargo, precisó que es muy importante no revelar la identidad de aquellas personas que buscaron refugio en otras ciudades, y pidió no filtrar la lista de nombres que se han mencionado en las redes sociales por considerarla información delicada, ya que revelar la identidad de los pobladores, tomar fotografías o video los pone en riesgo.

“Tenemos el dato de una familia presuntamente desaparecida por lo que se ha dicho en la comunidad, lo que se ha expresado en medios de comunicación, pero acabamos de tener una reunión con miembros de esa familia y no hay denuncia sobre esos hechos, porque no están seguros de que sea esta situación o si se fueron voluntariamente, pero debo ser muy respetuoso y prudente, no podemos determinar esa situación jurídica [de desaparecidos], esa es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Edomex”, dijo.

Fuentes cercanas a la investigación en la FGJEM indicaron que solamente cuentan con una denuncia formal sobre la no localización de una persona de Texcapilla, pero hasta el momento no hay datos formales sobre otros desaparecidos o no localizados.

Con relación a la familia que se ha mencionado como desaparecida, dijeron tener certeza sobre el paradero de uno de sus integrantes, de quien pidieron no revelar datos para no ponerlo en riesgo.