Realizan caminata nocturna para identifica zonas que vulneren la seguridad de las mujeres en Neza

Nezahualcóyotl, Méx. Una caminata nocturna por calles de la colonia Benito Juárez, con el objetivo de identificar focos de riesgo que pongan en peligro la integridad y la vida de estudiantes, trabajadoras y madres de familia, realizaron integrantes del Instituto de la Mujer en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

Cabe señalar que Nezahualcóyotl y otros 10 municipios mexiquenses tienen Alerta de Género por Feminicidio y además por Desaparición.

Este recorrido lo realizaron por diversas vialidades, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por las noches cuando regresan del trabajo o de realizar algún tipo de actividad, informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

El presidente municipal precisó que estas caminatas nocturnas se efectuarán de manera permanente, las cuales buscan y localizan focos de riesgo que vulneren la seguridad de las mujeres, como pueden ser tramos con poca iluminación debido al follaje de árboles sin podar que bloquean el alumbrado, o lámparas descompuestas, así como cascajo, vehículos abandonados, plantas u objetos que obstruyan la vía pública y, por lo tanto, el libre tránsito, baches, puntos ciegos, entre otros, para corregirlos al momento si se requiere y en caso de que no sea posible, trazar una estrategia posterior para atender el problema a la brevedad.

El 29 de noviembre se llevaron a cabo estos recorridos en el cuadrante 116, cuyos límites están delimitados por las avenidas Vicente Villada, Chimalhuacán, Cuarta Avenida y Carmelo Pérez, debido a que en esa región se han registrado diversos incidentes y en la que participaron elementos de la Policía de Género, Prevención del Delito, Enlace Ciudadano, Policía Vecinal de Proximidad, así como personal del Instituto de la Mujer, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Medio Ambiente, el DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Juventud, el IMCUFIDENE, entre otras.

Cerqueda Rebollo aseguró que con estas acciones es posible implementar políticas públicas para proteger a las mujeres y las niñas, al tiempo de asegurar su bienestar para garantizarles el acceso a una vida libre de violencia, pues son muy vulnerables a ser víctimas de agresiones en horarios que oscilan de las 5:30 a las 8 de la mañana y de 8 a 10 de la noche, que son por lo regular los momentos en los que salen a trabajar, a hacer compras, a dejar a sus hijos en la escuela o ellas mismas se trasladan a sus escuelas o regresan a sus domicilios.

En ese sentido, puntualizó que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2021, el 67.2% de las mujeres encuestadas en México de 15 años en adelante, experimentó algún tipo de violencia, en particular sexual y dichas agresiones dijeron un 64.8% ocurrieron en la calle o en parques.

Resaltó que durante su gestión se han realizado acciones para atacar el problema de la violencia contra las mujeres para prevenirlo y erradicarlo, entre las que destacan los operativos con perspectiva de género en unidades de transporte público, así como el primer gabinete de género para atender de manera integral la situación.

Cerqueda Rebollo, afirmó que la violencia contra las mujeres vulnera no solo su tranquilidad y bienestar, sino también sus derechos para ejercer la ciudadanía, estudiar, trabajar, en las prácticas deportivas y culturales, por lo que hizo un llamado a toda la población para sumarse en estos esfuerzos por procurar el bienestar y la seguridad de ellas y no contribuir más a la impunidad, si en algún momento sospechan que una mujer podría ser víctima de violencia, no duden en apoyarla y denunciar la situación al teléfono 55 5743 4343, o bien, acercarse a una patrulla de la policía municipal.

