Valle de Chalco, Méx.-Después de varios años de lucha de varios alcaldes, la Comisión de Legislación y Administración del Congreso local aprobó modificar el nombre de Valle de Chalco por el de Valle de Xico, luego de que el presidente municipal morenista, Armando García Méndez, presentó más de 70 mil firmas de ciudadanos que respaldan la iniciativa.

Los argumentos de las autoridades locales es que con el nombre de Valle de Chalco los habitantes no tienen identidad, pues desde hace más de 700 años ese lugar es conocido como Xico y fue una decisión del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del exgobernador Emilio Chuayffet denominarlo desde 1994 con su nomenclatura actual, con la que siempre es confundido con el municipio vecino de Chalco.

En mayo de 2019 se realizó una consulta ciudadana promovida por el entonces alcalde Francisco Tenorio en el que participaron 27 mil 122 personas, de las cuales más de 14 mil votaron para que se mantuviera el nombre de Valle de Chalco Solidaridad, tal como fue registrado en 1994.

Luego de los resultados que se dieron a conocer, el entonces edil morenista Francisco Tenorio, expresó que faltaron “candados” del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que la gente votara más de una vez, como detectaron las autoridades locales.

El edil atribuyó las presuntas irregularidades que se descubrieron a que la consulta fue una “prueba piloto” del organismo electoral porque era la primera vez que utilizaba urnas electrónicas para un ejercicio de esa naturaleza.

El actual alcalde, Armando García Méndez, retomó la idea del cambio de nomenclatura y en noviembre pasado se realizaron foros ciudadanos para que la población consolidara su identidad con ese territorio del Estado de México.

Los resultados de esas reuniones fueron entregados por las autoridades municipales a la Cámara de Diputados local y se hizo la petición formal, que estuvo sustentada por más de 70 mil firmas, archivos históricos y culturales, para el análisis del cambio de nombre del municipio.

700 años de historia respaldan el cambio

La diputada local morenista de Valle de Chalco, Yesica Yanet Rojas Hernández, presentó en una reunión de la Comisión de Legislación y Administración Municipal de la LXI Legislatura, la propuesta de reserva en la que se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para modificar la denominación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

La legisladora dijo que solicitar el cambio de nombre de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico, está respaldado por más de 700 años de historia y dijo que “nosotros no nacemos con la imposición de un partido, no nacemos con la insignia de un partido, lo que queremos es recobrar una identidad que no surge en el 94, definitivamente una identidad que venimos arrastrando desde hace muchos años”.

PRI y PAN se oponen

Cinco votos en contra de la iniciativa emitieron los diputados del PRI y PAN al interior de la comisión de Legislación y Administración Municipal, pero fue avalada la solicitud del alcalde Armando García Méndez seis votos de congresistas de Morena y Partido Verde.

Elba Aldana Duarte, diputada de Morena, precisó a los legisladores del PRI, PAN y PRD, quienes durante las reuniones de trabajo de la comisión se opusieron a la petición de los vecinos de Valle de Chalco Solidaridad, que aunque una solicitud de ese tipo no se encuentra explícitamente normado en algún ordenamiento y/o disposición, en un sentido amplio de la identidad a la que todo ser humano tiene derecho, los diputados tendrían que atender la iniciativa y más aún cuando llegó a la Cámara local perfectamente sustentada.

“Con fundamento en lo establecido en el Artículo 4 párrafo octavo de la Constitución, toda persona tiene derecho a contar con una identidad y este derecho fundamental debe comprenderse e interpretarse en un sentido más amplio no meramente restringido al registro del nombre de cualquier persona con el objeto de que quede asentado en una acta de nacimiento, porque la identidad es el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona o a una colectividad frente al resto. La identidad debe ser comprendida en un sentido individual y colectivo…” comentó.

Rosario Elizalde Vázquez, también diputada de Morena, destaco que los peticionarios aportaron 70 mil firmas que sustentan la propuesta ciudadana.

Elba Aldana también expresó que la publicación con fecha 9 de noviembre de 1994, en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, se dieron a conocer los Decretos 50 y 51, ambos expedidos por la 55 Legislatura local. Decretos que en ese momento transgredieron y vulneraron el derecho a la identidad social y cultura propia de los habitantes de Valle de Chalco,

Para analizar y estudiar la propuesta, en sesiones anteriores de la comisión, los diputados solicitaron la presencia del alcalde y miembros del cabildo, así como de aquellos actores políticos locales del PRD que antes se habían manifestado a favor y hoy de forma incomprensible se estaban manifestando en contra.

La iniciativa que avanzó en la comisión será llevada al pleno para que el resto de los diputados mexiquenses se pronuncien al respecto.